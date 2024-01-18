فولكس فاجن توقف إنتاج السيارات المكشوفة لأول مرة منذ سنوات

المصدر: ميونيخ - (د ب أ)

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تعتزم شركة صناعة السيارات الألمانية فولكس فاجن وقف إنتاج النسخة ذات السقف المتحرك من سيارتها تي- روك لتصبح مجموعة منتجات فولكس فاجن بدون سيارة ذات سقف مكشوف لأول مرة منذ سنوات.

وقالت فولكس فاجن إن سوق السيارات ذات السقف المتحرك أو المكشوف صغيرة للغاية، بما لا يسمح باستمرار إنتاج هذا الطراز، بحسب مجلة أوتوموتيف نيوز أوروبا المتخصصة في موضوعات السيارات، قبل كشف فولكس فاجن عن نسخة جديدة من السيارة تي-روك من فئة السيارات متعددة الأغراض ذات التجهيز الرياضي الصغيرة في 2025.

ويقلل قرار وقف إنتاج السيارة تي- روك ذات السقف المكشوف توافر مثل هذا النوع من السيارات في السوق الأوروبية كما يثير حيرة خبراء الصناعة الذين تصوروا أن هذه السيارة لديها حصة سوقية جيدة.

وبلغت مبيعات السيارة تي - روك المكشوفة خلال أول 11 شهراً من العام الماضي 11693 سيارة وكانت ثاني أفضل السيارات المكشوفة مبيعاً في أوروبا بعد السيارة ميني المكشوفة من بي.إم.دبليو.

كان آخر طراز مكشوف من إنتاج فولكس فاجن قبل تقديم السيارة تي- روك السيارة مارك 5 من طراز جولف والتي توقف إنتاجها عام 2016، بعد طرحها لأول مرة في 1979.

وتم طرح النسخة الحالية من السيارة تي- روك في 2017 ثم تمت إضافة الفئة ذات السقف المتحرك في 2020. ويستخدم الطراز الحالي المنصة الأساسية طراز إم.بي.كيو إيفو والمستخدمة مع الجيل القادم من السيارة جولف والنسختين الجديدتين من طرازي باسات وتيجوان.

في الوقت نفسه تعتبر السيارة تي- روك الجديدة بين آخر سيارات فولكس فاجن الجديدة التي تعمل بمحركات الاحتراق الداخلي، بحسب كاي جورنتس مدير التطوير في شركة فولكس فاجن.

يذكر أن مجموعة فولكس فاجن تمتلك مجموعة كبيرة من العلامات التجارية للسيارات ومنها فولكس فاجن نفسها وأودي وسيات وبورشه وسكودا.

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