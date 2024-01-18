توقعات بتجاوز حجم سوق الذكاء الاصطناعي في الصين 240 مليار دولار

المصدر: د ب ا

ت + ت - الحجم الطبيعي

من المتوقع أن تحقق صناعة الذكاء الاصطناعي في الصين خطوات كبيرة خلال الأعوام الـ10 إلى الـ 15 المقبلة، حيث يتوقع أن يصل حجم السوق إلى 73ر1 تريليون يوان (4ر240 مليار دولار أمريكي)، بحلول عام 2035.

وأفادت صحيفة "تشاينا ديلي" الصينية، اليوم الخميس، بأن الرقم يمثل 6ر30% من الحجم الإجمالي العالمي لسوق الذكاء الاصطناعي، وفقا لما ورد في تقرير جديد صدر عن شركة "سي سي آ دي كونسلتنج" لأبحاث السوق.

وجاء في التقرير أن تقنية الذكاء الاصطناعي صارت قوة دافعة رئيسية لتعزيز التنمية المبتكرة للاقتصاد الرقمي، كما يتسارع تكاملها مع الاقتصاد الحقيقي، وهو الأمر الذي سيعزز التحول الرقمي للصناعات وتصنيع التقنيات الرقمية.

وأضاف التقرير أن عدد نماذج اللغات الكبيرة التي تضم أكثر من مليار من البارامترات في الصين، وصل إلى 234 نموذجا حتى ديسمبر من عام 2023، في حين يتم تطبيق تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي التوليدي بشكل متزايد في مجالات أوسع، مثل الإعلام والتمويل وتجارة التجزئة والرعاية الصحية والتصنيع الذكي.

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