الثلوج توقف حركة الطيران والقطارات في ألمانيا

المصدر: (برلين - أ ف ب)

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أدت تحذيرات بشأن الطقس إلى إلغاء مئات الرحلات الجوية الأربعاء في مطار فرانكفورت؛ أكثر مطارات ألمانيا ازدحاماً، مع استعداد البلاد لتساقط الثلوج بغزارة وأمطار جليدية.

وقالت متحدثة باسم مطار فرانكفورت إنه تم إلغاء 570 رحلة من أصل 1047 رحلة جوية مقررة فيما تستعد العاصمة التجارية لألمانيا لظروف مناخية قاسية. كما حذر مطار ميونيخ من «قيود كبيرة في خدمة الطيران» بسبب سوء الأحوال الجوية، فتم إلغاء 250 رحلة من أصل 650 رحلة مقررة. وأفادت الشرطة بـ«تراكم للحوادث» في الطرق، بينما قالت شركة «دويتشه بان» إنها تبطئ حركة القطارات.

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