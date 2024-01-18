«برجر كينج» تشتري سلسلة أمريكية بمليار دولار

المصدر: (نيويورك - د ب أ)

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تعتزم الشركة المالكة لسلسلة مطاعم الوجبات السريعة الأمريكية «برجر كينج» شراء أكبر حق امتياز لديها في الولايات المتحدة مقابل مليار دولار نقداً، في محاولة لإعادة هيكلة مئات المواقع التابعة لها واستعادة العملاء.

وذكرت وكالة بلومبرج للأنباء أن شركة ريستورانت براندز إنترناشونال تتوقع استكمال شراء شركة كارولز ريستورانت جروب بحلول الربع الثاني من العام الحالي وإنفاق 500 مليون دولار إضافية لإعادة تجهيز 600 من بين 1000 موقع تابع لشركة كارولز تمثل 15 % من مواقع السلسلة في الولايات المتحدة.

وبعد ذلك تعتزم سلسلة مطاعم الوجبات السريعة إعادة بيع حق الامتياز لأغلب الفروع إلى ملاك جدد أو حاليين أصغر، وهو ما يمكن أن يستغرق ما بين 5 و7 سنوات. كما تسعى سلسلة «برجر كينج» لتوسيع قاعدة تشغيلها في الولايات المتحدة إلى 400 فرع في الولايات المتحدة مقابل 300 فرع حالياً.

وقال توم كورتيس رئيس «برجر كينج» أمريكا وكندا في مؤتمر مع المحللين إن «هذه الخطة تتيح لنا فرصة لكي نتولى المسؤولية الحقيقية عن تعديل صورة «برجر كينج» أمريكا».

يذكر أن شركة ريستورانت براندز تستثمر في التكنولوجيا الجديدة وزيادة الإنفاق على الإعلانات والعمل على تحسين تجربة عملاء مطاعمها لزيادة الإقبال عليها ووقف تراجع أعداد العملاء المستمر منذ سنوات.

وأعلنت الشركة في سبتمبر 2022 اعتزامها استثمار 400 مليون دولار في هذه المجالات. وارتفع سعر سهم كارولز خلال العام الماضي بنسبة 21 % في حين ارتفع المؤشر المجمع لبورصة نيويورك للأوراق المالية خلال الفترة نفسها 11 %.

وستدفع ريستورانت براندز 9.55 دولارات لكل سهم من أسهم كارولز غير المملوكة لها. ويزيد هذا السعر بنسبة 23 % عن متوسط سعر السهم خلال 30 يوماً ماضية حتى يوم الجمعة الماضي.

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