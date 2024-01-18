اليابان تستقبل 25 مليون سائح في 2023

المصدر: (طوكيو - رويترز)

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أظهرت بيانات رسمية أن اليابان استقبلت عدداً قياسياً من السياح في ديسمبر مما يعكس نجاحها في التعافي السريع خلال العام الماضي من تداعيات جائحة كوفيد 19.

وتشير بيانات صادرة عن منظمة السياحة الوطنية اليابانية إلى ارتفاع عدد الزائرين الأجانب لأغراض العمل والترفيه إلى 2.73 مليون شخص في الشهر الماضي مقارنة مع 2.44 مليون في نوفمبر.

وقالت المنظمة إنه على مدى عام 2023 بأكمله وصل ما يزيد قليلاً على 25 مليون سائح إلى اليابان. وسجل ديسمبر أعلى عدد للسياح على الإطلاق إذ ارتفع 8 % من المستوى الذي تم رصده قبل الجائحة في عام 2019.

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