«أوبك» تتوقع زخماً مستمراً لاقتصاد الإمارات بدعم ثقة الأعمال والمبادرات الحكومية

المصدر: فيينا - وام

ت + ت - الحجم الطبيعي

قالت منظمة الدول المصدرة للنفط «أوبك»، إن القطاع غير النفطي في دولة الإمارات العربية المتحدة أظهر نمواً قوياً طوال السنة الماضية 2023، ومن المرجح أن تستمر هذه الديناميكية في سنة 2024.

وأضافت «أوبك»، في تقريرها لشهر يناير الصادر اليوم: «تشير آفاق النمو الاقتصادي غير النفطي في دولة الإمارات إلى زخم مستمر، مدعوماً بزيادة ثقة الأعمال، والمبادرات الحكومية، والتوسع في إنفاق الأسر».

وأشارت «أوبك» إلى أن مؤشر مديري المشتريات للقطاع غير النفطي وصل في ديسمبر الماضي إلى 57.4، مقارنة بـ57 في نوفمبر، وذلك تماشياً مع الاتجاه التوسعي الذي لوحظ في السنوات القليلة الماضية، كما تعمل الزيادة الحالية في النشاط على تعزيز خلق فرص عمل إضافية.

وذكر تقرير «أوبك» أن القطاع العقاري في دبي لا يزال قوياً، مدعوماً بمبيعات العقارات التي وصلت إلى أعلى مستوياتها في العقد الماضي.

وأشار التقرير إلى أن السياحة في دولة الإمارات تشهد انتعاشاً، إذ تسهم بنحو 16% في الناتج المحلي الإجمالي للدولة بشكل مباشر وغير مباشر عبر تأثيرها في سلسلة التوريد والإنفاق المرتبط بها، وفقاً لأكسفورد إيكونوميكس.

ولفت التقرير إلى تجاوز مطار دبي، باحتسابه أكثر المطارات الدولية ازدحاماً في العالم، مستويات الركاب قبل جائحة «كوفيد -19»، وارتفع عدد زوار إمارة دبي بنسبة 22% على أساس سنوي إلى 13.9 مليوناً في الفترة من يناير وحتى أكتوبر من سنة 2023.

تابعوا البيان الاقتصادي عبر غوغل نيوز