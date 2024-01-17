ارتفاع معدل التضخم في منطقة اليورو خلال ديسمبر

المصدر: بروكسل - (د ب أ)

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ارتفع معدل التضخم في منطقة اليورو خلال ديسمبر الماضي، بعد تراجعه لسبعة أشهر على التوالي، ولكن معدل التضخم الأساسي استمر في التراجع، كما كان متوقعاً.

وأظهرت بيانات مكتب الإحصاء الأوروبي «يوروستات»، ارتفاع أسعار المستهلكين بنسبة 2.9 % على أساس سنوي، بعد زيادة بنسبة 2.4 % في نوفمبر الماضي. وقد ارتفعت أسعار المستهلكين لأول مرة منذ مايو الماضي.

وعلى العكس، تراجع مؤشر التضخم الأساسي، الذي يستثني أسعار الطاقة والغذاء والكحوليات والتبغ من 3.6 % إلى 3.4 %.

ومقارنة بشهر نوفمبر الماضي، تراجعت أسعار المستهلكين بنسبة 0.2 % في ديسمبر الماضي.

وارتفعت أسعار الأغذية والكحوليات والتبغ بنسبة 6.1 %.

كما تراجعت أسعار الطاقة من 11.5 % في نوفمبر الماضي، إلى 6.7 % في ديسمبر الماضي.

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