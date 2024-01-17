«أوبك» تبقي توقعات زيادة الطلب النفط في العام 2024 وترتفع أكثر في 2025

المصدر: دبي - بلومبرغ

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توقعت منظمة «أوبك» ارتفاع الطلب العالمي على نفطها خلال 2024 بمقدار 800 ألف برميل يومياً مقارنة بالعام الماضي، ليصل إلى 28.5 مليون برميل يومياً، بدعم من نمو الاقتصاد العالمي، مستبعدة أن تؤدي التطورات السياسية والجيوسياسية إلى تغيير كبير وملموس في زخم النمو.

وقالت منظمة البلدان المصدرة للبترول في تقريرها الشهري الذي أصدرته الأربعاء، إنه بناء على التوقعات الأولية للطلب العالمي على النفط وتوقعات المعروض من خارج دول «أوبك» لعام 2025، فإنه يُتوقع أن يواصل الطلب على خام المنظمة ارتفاعه بمقدار 500 ألف برميل يومياً في العام المقبل، ليصل إلى 29 مليون برميل يومياً.

المنظمة أبقت في تقريرها على توقعاتها لنمو الطلب العالمي على النفط في 2024 عند 2.2 مليون برميل يومياً، مشيرة إلى أن التقارير الاقتصادية الحديثة تؤكد استمرار تحسن زخم النمو في الاقتصاد العالمي.

وفي المقابل، خفضت المنظمة توقعاتها لزيادة المعروض من خارج «أوبك» في 2024 لتبلغ 1.3 مليون برميل يومياً، انخفاضاً من 1.8 مليون برميل يومياً في توقعاتها الشهر الماضي.

وقالت «أوبك» إن توقعات نمو الاقتصاد العالمي في العام الجاري لا تزال عند 2.6%، دون تغيير عن تقييم الشهر السابق. لكن المنظمة رفعت تقديراتها لهذا النمو في 2025 بشكل طفيف ليصل إلى 2.8%، مشيرة إلى أن هذا الاتجاه الإيجابي يتماشى مع التوقعات بأن معدلات التضخم ستواصل الانخفاض طوال العام الجاري وحتى العام المقبل، لا سيما في الاقتصادات الكبرى، في وقت يُتوقع أن تشهد هذه الاقتصادات تحولاً في السياسات النقدية التيسيرية بشكل متزايد خلال النصف الثاني من 2024 وطوال عام 2025، بعد أن تبلغ أسعار الفائدة الأساسية ذروتها في النصف الأول من العام الجاري.

يذكر أن أسعار النفط العالمية شهدت تقلبات لافتة خلال الفترة الأخيرة على خلفية التوترات في المنطقة، لا سيما توترات البحر الأحمر.

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