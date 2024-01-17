ارتفاع غير متوقع للتضخم في بريطانيا إلى 4%
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ارتفع التضخم في المملكة المتحدة على نحو غير متوقع للمرة الأولى خلال عشرة شهور. وقال المكتب الوطني للإحصاء، إن مؤشر أسعار المستهلك ارتفع بواقع 4 % من عام سابق في ديسمبر، من زيادة بواقع 3.9 % في الشهر السابق عليه، بحسب وكالة بلومبرج للأنباء.
وكان خبراء الاقتصاد قد توقعوا تراجعاً طفيفاً في التضخم إلى 3.8 %.
وارتفع التضخم في قطاع الخدمات إلى 6.4 % في ديسمبر من 6.3 % في نوفمبر.
وكان هناك علامات على زيادة التضخم بسبب الإنفاق في الفترة السابقة على الاحتفال بالعام الجديد. فقد قفز التضخم في أسعار الملابس إلى 6.8 %، بينما ساعدت أيضاً المعدات الرياضية والألعاب وأجهزة «دي في دي» في رفع الأسعار القطاع الترفيهي والثقافي.