كريستين لاجارد تتوقع خفض المركزي الأوروبي أسعار الفائدة في الصيف

المصدر: باريس - (د ب أ)

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صرحت رئيسة البنك المركزي الأوروبي، كريستين لاجارد، بأنه من المحتمل أن يكون هناك إجماع بين المسؤولين في البنك، على أن خفض أسعار الفائدة سيكون في الصيف، بحسب ما أوردته وكالة «بلومبرج» للأنباء.

وقالت لاجارد في مقابلة أجرتها في دافوس مع تلفزيون «بلومبرج»، إن صناع السياسات يمضون «على الطريق الصحيح» في معركتهم من أجل كبح جماح أسعار المستهلك، موضحة أن دورهم هو تحديد ما يُرجح أن يحدث.

وأضافت: «أود أن أقول إن هذا محتمل أيضاً.. ولكنني يجب أن أكون متحفظة، لأننا نقول أيضاً إننا نعتمد على البيانات، وأنه لا يزال هناك مستوى من عدم اليقين، وبعض المؤشرات التي لا ترتكز على المستوى الذي نود أن نراها فيه».

وكانت لاجارد قالت الأسبوع الماضي إن البنك سوف يبدأ خفض أسعار الفائدة عندما يقتنع بأن التضخم في طريقه للعودة إلى النسبة المستهدفة، التي تبلغ 2 %.

وقالت لاجارد في تصريحات لشبكة تلفزيون «فرانس 2»: «لا يمكنني تحديد تاريخ لخفض الفائدة، ولكن يمكنني أن أقول إنه إذا ما فزنا في هذه المعركة، فسوف نصل إلى نسبة 2 % بحلول عام 2025 بحسب تقديراتنا».

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