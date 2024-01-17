تراجع أسهم أوروبا بعد تصريحات المركزي الأوروبي وبيانات النمو الصيني

المصدر: لندن - (رويترز)

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بدأت الأسهم الأوروبية جلسة تداول الأربعاء على انخفاض حاد، بعدما قللت تصريحات مسؤولي البنك المركزي الأوروبي من توقعات خفض أسعار الفائدة، كما أثرت البيانات الاقتصادية الصينية التي جاء أقل من المتوقع على معنويات الأسواق.

وانخفض المؤشر ستوكس 600 الأوروبي 1.2 في المئة خلال التداولات، مسجلاً أدنى مستوياته في أكثر من شهر.

وقالت رئيسة المركزي الأوروبي، كريستين لاغارد، في أحدث تصريح يصدر عن صناع السياسات، إن البنك في طريقه الصحيح لإعادة التضخم إلى مستواه المستهدف عند اثنين في المئة، في حين قال رئيس البنك المركزي الهولندي كلاس كنوت، إن الأسواق تتعجل في رهاناتها على خفض أسعار الفائدة.

وأجّل المتعاملون توقعات خفض أسعار الفائدة 150 نقطة أساس إلى أبريل من مارس.

وفي الوقت نفسه، أظهرت البيانات أن معدل النمو الاقتصادي الصيني في الربع الأخير من العام الماضي، جاء أقل من توقعات السوق، ما زاد من العزوف عن المخاطرة في شراء الأسهم.

وانخفضت أسهم إل.في.إم.إتش وكرينج للسلع الفاخرة، المنكشفين على السوق الصينية 1.6 و2.0 في المئة على التوالي.

ومن بين الأسهم الرئيسة الأخرى التي شهدت تحركات كبيرة، ارتفع سهم وورلد لاين 2.6 في المئة، بعد أن ذكرت رويترز أن مجموعة المدفوعات تراجع خيارات لطمأنة المساهمين، وتجنب عملية استحواذ.

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