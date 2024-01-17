الاكتتاب في السندات الأوروبية يسجل تريليون يورو خلال أسبوعين

المصدر: د ب ا

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شهدت سوق السندات الأوروبية إقبالا قويا من جانب المستثمرين الذين يبحثون عن عوائد جذابة قبل بدء البنوك المركزية الرئيسية خفض أسعار الفائدة.

وبحسب البيانات التي جمعتها وكالة بلومبرغ للأنباء، وصل إجمالي حجم الاكتتاب في السندات التي تم طرحها في أوروبا منذ بداية العام الحالي إلى 04ر1 تريليون يورو (13ر1 تريليون دولار) بما يعادل 64ر4 مرات من حجم الطروحات ومنها سندات خزانة فرنسية وسندات لبنك بانكو سانتاندر الإسباني وشركة إناجاز الإسبانية.

وذكرت بلومبرغ أن هذا يمثل أكبر تدفق للأموال إلى سوق السندات في بداية أي عام على الإطلاق حيث وصل إجمالي الاكتتاب إلى تريليون يورو خلال فترة زمنية تقل 10 أيام عن أقصر فترة تم فيها تسجيل هذا الرقم في السابق وكانت خلال 2021. ويأتي طرح سندات الخزانة رغم تكثيف التدقيق في أعباء الدين العام المتضخمة للعديد من الدول الأوروبية.

وكان طرح سندات الخزانة السيادية بقيادة السندات الإيطالية ذات الشريحتين بقيمة 15 مليار يورو الأشد جاذبية للمستثمرين. وباعت فرنسا اليوم سندات خضراء مدتها 30 عاما. ووصل حجم الاكتتاب في سندات الخزانة الأوروبية فقط إلى حوالي 550 مليار يورو خلال الشهر الحالي.

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