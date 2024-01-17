أسعار النفط تنخفض متجاهلة توترات الشرق الأوسط

المصدر: (عواصم - وكالات)

ت + ت - الحجم الطبيعي

تحولت أسعار النفط للانخفاض أمس مع موازنة المستثمرين بين تأثير التوتر في الشرق الأوسط من جهة وارتفاع الدولار وتراجع التوقعات بخفض أسعار الفائدة الأمريكية من جهة أخرى. وانخفضت العقود الآجلة لخام برنت 46 سنتاً بما يعادل 0.59 بالمئة تقريباً لتبلغ 77.69 دولاراً للبرميل. وفي وقت سابق من الجلسة، ارتفع العقد أكثر من دولار عن سعر تسويته أول من أمس.

وانخفض خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 12 سنتاً أو 0.17% إلى 72.56 دولاراً للبرميل بعد عطلة عامة في الولايات المتحدة أول من أمس. وقالت وكالة «بلومبرغ»، إنه على الرغم من تصاعد التوترات في أجزاء من المنطقة، التي توفر ثلث النفط الخام في العالم، تواجه العقود الآجلة ضغوطاً هبوطية من الأسواق المالية الأوسع.

وقال كريج إيرلام، محلل في شركة أواندا: «أسواق النفط لا تزال تتأثر بالتوتر في الشرق الأوسط، لكن السيناريو الأساسي يشير إلى عدم حدوث اضطرابات كبيرة في تدفقات النفط». وارتفعت أسعار النفط 2% الأسبوع الماضي، ولكن عدم وجود تأثير مباشر في إنتاج النفط قد يحد من المكاسب، وفقاً لمحللين.

تابعوا البيان الاقتصادي عبر غوغل نيوز