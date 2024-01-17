الأسهم العالمية تحت ضغط تراجع ترجيحات خفض أسعار الفائدة

المصدر: نيويورك - وكالات

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انخفضت الأسهم الأمريكية، أمس، مع تراجع توقعات المستثمرين لخفض أسعار الفائدة، ودراسة وول ستريت للدفعة الأخيرة من أرباح الربع الرابع.

وتراجع مؤشر داو جونز الصناعي 224 نقطة أو %0.6. وانخفض كل من ستاندرد آند بورز 500 وناسداك المركب %0.6 لكل منهما.

وارتفع العائد القياسي لسندات الخزانة لأجل 10 سنوات بنحو 6 نقاط أساس ليتداول فوق %4 بقليل. وكانت عائدات السندات لمدة عامين و30 عاماً أعلى أيضاً. وتأتي هذه التحركات بعد أن تحدث مسؤولو البنك المركزي في أوروبا عن توقعات خفض أسعار الفائدة. وتراجعت أسهم جولدمان ساكس ومورجان ستانلي %0.6 و%3.5 على التوالي، بعدما أعلنا عن نتائج الربع الرابع.

أوروبا

انخفضت الأسهم الأوروبية مع تراجع توقعات المستثمرين لخفض أسعار الفائدة في أعقاب التصريحات الأخيرة لمسؤولي البنك المركزي الأوروبي، في حين قفزت أسهم ليندت آند سبرونجلي بفضل بيانات متفائلة.

وتراجع المؤشر ستوكس 600 الأوروبي 0.7 بالمئة خلال التداولات، متراجعاً للجلسة الثانية على التوالي.

وقال محافظ البنك المركزي الفرنسي فرانسوا فيليروي دي جالو، في دافوس، إن البنك المركزي الأوروبي لا يمكنه أن يعلن بعد النصر على التضخم، لكن خطوته التالية من المرجح أن تكون خفض أسعار الفائدة في وقت ما هذا العام، إضافة إلى سلسلة من التعليقات الصادرة عن صناع السياسات مؤخراً لتأجيل توقعات خفض أسعار الفائدة.

ومن بين الأسهم الرئيسية المحركة للأسهم، قفز سهم ليندت آند سبرونجلي 4.2 بالمئة بعد أن قالت شركة صناعة الشوكولاتة السويسرية إن نمو مبيعاتها في 2023 فاق توقعات السوق، مدعومة بارتفاع أسعار المنتجات.

اليابان

انخفض المؤشر نيكاي الياباني لينهي سلسلة مكاسب استمرت ستة أيام ودفعته إلى أعلى مستوياته في 34 عاماً.

وتراجع نيكاي 0.79 بالمئة إلى 35619.18 مع ارتفاع 47 سهماً فقط مقابل انخفاض 178.

وهبط المؤشر توبكس الأوسع نطاقا 0.82 بالمئة إلى 2503.98.

وارتفع نيكاي لفترة وجيزة إلى 36008.23 نقاط أمس الاثنين ليصل إلى مستوى لم يشهده منذ فبراير 1990 لكنه لم يستمر عليه وأغلق عند 35901.73 نقطة.

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