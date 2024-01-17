الذهب يتراجع ويتماسك عند 2050 دولاراً

المصدر: (نيويورك - رويترز)

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تراجع الذهب قليلاً، أمس، مع ارتفاع الدولار وعوائد سندات الخزانة الأمريكية، فيما يترقب المستثمرون تعليقات مجموعة من مسؤولي مجلس الاحتياطي الاتحادي (المركزي الأمريكي) هذا الأسبوع لاستجلاء المزيد عن مسار أسعار الفائدة.

وانخفض سعر الذهب في المعاملات الفورية 0.2 بالمئة إلى 2050.35 دولاراً للأوقية (الأونصة) خلال التداولات، وارتفعت العقود الآجلة للذهب الأمريكي 0.1 بالمئة إلى 2054.10 دولاراً.

وقفز مؤشر الدولار إلى أعلى مستوى له في عشرة أيام مما جعل السبائك أقل جاذبية لحاملي العملات الأخرى، في حين ارتفعت العائدات على سندات الخزانة الأمريكية القياسية لأجل عشر سنوات لتحوم قرب مستويات أربعة بالمئة.

ويتوقع أن يعلن المركزي الأمريكي في نهاية اجتماعه يومي 30 و31 يناير الإبقاء على أسعار الفائدة دون تغيير. ويراهن متعاملون على ستة تخفيضات في أسعار الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس في كل مرة هذا العام، ويتوقعون أن تجري أول عملية خفض في شهر مارس. ويزيد انخفاض أسعار الفائدة من الإقبال على شراء السبائك التي لا تدر عائداً. وعلى صعيد المعادن النفيسة الأخرى، تراجعت الفضة في المعاملات الفورية 0.2 بالمئة إلى 23.15 دولاراً للأوقية، وانخفض البلاتينيوم 0.4 بالمئة إلى 911.59 دولاراً، وهبط البلاديوم 0.3 بالمئة إلى 968.96 دولاراً.

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