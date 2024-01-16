ثلوج على نيويورك بعد انقطاع دام 700 يوم

المصدر: ا ف ب

ت + ت - الحجم الطبيعي

غطت طبقة رقيقة من الثلج مناطق في نيويورك اليوم الثلاثاء بعد أكثر من 700 يوم لم تتساقط فيها الثلوج بكميات يمكن قياسها.

وقالت الهيئة الوطنية للأرصاد الجوية على منصة إكس "مضى 701 يوم منذ سجل سنترال بارك إنشاً من الثلوج في يوم واحد".

ومنذ منتصف ليل الإثنين الثلاثاء بلغ معدل الثلوج 2,5 سنتمتر على ما أظهر مقياس رسمي في سنترال بارك، بحسب الأرصاد التي أضافت أن إجمالي الثلوج المتراكمة بلغ 3,55 سنتمترات منذ بدء العاصفة الإثنين.

وكانت أحياء أخرى في المدينة مثل بروكلين تقوم بإزالة الثلج من الأرصفة بعد عطلة نهاية أسبوع طويلة. في الأحياء الشمالية أغلقت بعض المدارس أبوابها وشهدت خدمة النقل العام بعض التأخير.

لم تسجل مدينة نيويورك التي تعد 8,5 ملايين نسمة، تساقطا ملحوظا للثلوج منذ مطلع 2022.

وفي مناطق أخرى بولاية نيويورك مثل بافالو، تتساقط الثلوج بشكل منتظم وخطر. في فترة عيد الميلاد عام 2022، بلغت سماكة الثلوج في مناطق شمال نيويورك وغربها أكثر من متر ولقي العشرات حتفهم في هذه المناطق.

وتتأثر وتيرة تساقط الثلوج وغزارتها وعدم إمكان توقعها في الولايات المتحدة وفي مناطق أخرى من العالم بالتغير المناخي.

تابعوا البيان الاقتصادي عبر غوغل نيوز