أرباح جولدمان ساكس تفوق التوقعات والإيرادات 11.32 مليار دولار

المصدر: واشنطن - وكالات

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أعلن بنك جولدمان ساكس عن نتائج الربع الرابع التي فاقت توقعات المحللين، حيث سجل ربحية سهم تفوق التوقعات عند 5.48 دولارات للسهم الواحد مقابل 3.51 دولارات للسهم الواحد متوقعة، فيما سجل إيرادات 11.32 مليار دولار مقابل 10.80 مليارات دولار متوقعة.

وكان محللو وول ستريت توقعوا أن تبلغ أرباح السهم 3.51 دولارات، لكن لم يكن من الواضح على الفور ما إذا كان ذلك مشابهاً للأرباح المعلنة.

وعانى ديفيد سولومون، الرئيس التنفيذي للبنك، من سنة صعبة، وذلك بفضل أسواق رأس المال النائمة والأخطاء الاستراتيجية.

قد لا تتعافى الأنشطة الأساسية لـ جولدمان ساكس في مجال الخدمات المصرفية الاستثمارية والتداول في الربع الرابع، لكن المحللين سيرغبون في سماع إمكانية حدوث انتعاش في عام 2024.

وتشير الدلائل المبكرة إلى أن الشركات التي انتظرت على الهامش للاستحواذ على منافسين أو جمع الأموال قد تتمكن أخيراً من التعافي.

على عكس المنافسين، يحصل جولدمان ساكس على معظم إيراداته من وول ستريت. ومن الممكن أن يؤدي ذلك إلى عوائد ضخمة خلال أوقات الازدهار وأداء ضعيف عندما لا تتعاون الأسواق.

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