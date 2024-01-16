إيرادات بنك مورجان ستانلي تفوق التوقعات إلى 12.9 مليار دولار

المصدر: واشنطن - وكالات

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حقق بنك «مورجان ستانلي» أرباحاً في الربع الرابع وبلغ صافي الدخل 1.5 مليار دولار مقارنة مع 2.2 مليار دولار في الفترة نفسها من العام الماضي، فيما وصلت ربحية السهم لـ 0.85 دولار مقارنة مع 1.26 دولار للسهم في الفترة نفسها من العام الماضي. وسجل البنك إيرادات تفوق التوقعات بـ 12.9 مليار دولار، مقابل توقعات بـ 12.7 مليار دولار.

وقال تيد بيك الرئيس التنفيذي الجديد للبنك: «في عام 2023، أبلغت الشركة عن أداء قوي لـلعائد على متوسط ​​حقوق المساهمين الملموسة على خلفية السوق المختلطة وعدد من الرياح المعاكسة».

وتابع بيك: «نبدأ عام 2024 باستراتيجية عمل واضحة ومتسقة وفريق قيادة موحد. نحن نركز على تحقيق أهدافنا المالية طويلة المدى ومواصلة تقديم الخدمات للمساهمين».

وتضمنت النتائج رسوماً بقيمة 286 مليون دولار تتعلق بتقييم خاص أجرته المؤسسة الفيدرالية للتأمين على الودائع ورسوماً قانونية بقيمة 249 مليون دولار لتسوية تحقيق جنائي وتحقيق ذي صلة من هيئة الأوراق المالية والبورصة بشأن الكشف غير المصرح به عن عمليات التداول الجماعية.

وانخفضت أسهم البنك الذي يتخذ من نيويورك مقراً له بنحو 4٪ في عام 2024 بعد مكاسب بنسبة 10٪ العام الماضي.

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