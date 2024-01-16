59 مليون مسافر عبر مطار فرانكفورت في العام 2023

المصدر: فرانكفورت - (د ب أ)

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حقق عدد المسافرين عبر مطار فرانكفورت الألماني ارتفاعاً ملحوظاً في العام الماضي، لكنه ظل رغم هذا الارتفاع الملحوظ دون مستواه في فترة ما قبل أزمة كورونا، وذلك حسبما أعلنت شركة فرابورت المشغلة للمطار.

وأوضحت الشركة المدرجة على مؤشر إم داكس للشركات المتوسطة، أن عدد الأشخاص الذين سافروا عبر أكبر محور للنقل الجوي في ألمانيا وصل في العام الماضي إلى قرابة 59.4 مليون شخص بارتفاع بنسبة تزيد على 20% مقارنة بعددهم في عام 2022.

في الوقت نفسه، سجل عدد المسافرين عبر مطار فرانكفورت في 2023 تراجعاً بنسبة تقارب 16% مقارنة بعددهم القياسي في عام 2019 قبل أزمة جائحة كورونا مباشرة.

وكان رئيس شركة فرابورت، شتيفان شولته، يتوقع وصول عدد ركاب المطار إلى قرابة 60 مليون شخص. واستبعد شولته أن يعود عدد الركاب في عام 2024 أيضاً إلى مستوى ما قبل أزمة كورونا.

ووصل عدد ركاب المطار في ديسمبر الماضي إلى قرابة 4.6 ملايين شخص بتراجع بنسبة 6% فقط مقارنة بنفس الشهر من عام ما قبل الأزمة.

ومع ذلك، تخطط شركة لوفتهانزا الألمانية للطيران، وهي أكبر عميل لمطار فرانكفورت، من جديد لتقليل عروضها من الطيران في العام الحالي مقارنة بما كان عليه الحال في 2019، ويرجع ذلك إلى أسباب منها النقص في عدد العاملين والطائرات.

وفيما يتعلق بأعمال الشحن، وصل حجم البضائع التي نقلتها فرابورت في عام 2023 في مطار فرانكفورت من البضائع والبريد الجوي إلى نحو 1.9 مليون طن بانخفاض بنسبة تقارب 4% مقارنة بعام 2022، وعزت الشركة هذا التراجع إلى التطور الاقتصادي الضعيف الناجم عن الوضع الجيوسياسي على مستوى العالم وكذلك إلى القيود المفروضة في المجال الجوي الأوروبي.

غير أن الأمور شهدت تحسناً مع حلول نهاية العام، فبعد أن تحسنت حركة الشحن في نوفمبر، عادت مرة أخرى للزيادة في ديسمبر بنسبة 7.2% لتصل إلى 171 ألفاً و118 طناً.

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