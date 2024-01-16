الخطوط التركية: الإعفاء من التأشيرة ينعكس إيجابياً على عدد السياح

المصدر: إسطنبول - البيان

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أشادت الخطوط الجوية التركية، بالخطوة البارزة والرئيسية التي اتخذتها تركيا، والمتمثلة في قرار تمديد الدخول بدون تأشيرة لمواطني دولة الإمارات العربية المتحدة وعُمان والبحرين والمملكة العربية السعودية، اعتباراً من تاريخ 23 ديسمبر 2023. وبموجب هذا القرار أصبح بإمكان السياح قضاء 90 يوماً من أصل 180 يوماً في تركيا بدون تأشيرة. وسيساهم هذا القرار الجديد القاضي بالإعفاء من التأشيرة في تعزيز العلاقات بين تركيا والدول المشمولة بهذا القرار، وسينعكس إيجاباً من خلال زيادة عدد السياح في البلاد اعتباراً من العام الجاري 2024.

ويمثل هذا القرار الذي صدر بموجب مرسوم رئاسي عن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، مبادرة بارزة تهدف إلى تعزيز التبادل الثقافي بين تركيا والدول المعنية، ويكتسب أهمية خاصة لجهة تشجيع السياح على استكشاف تاريخ تركيا الغني، وزيارة عجائب الدنيا القديمة والتراث الذي ينبض بالحياة.

وتقدم تركيا أيضاً خيارات التأشيرة الإلكترونية للمغتربين الذين يعيشون في دول مجلس التعاون الخليجي، ويمكن للمسافرين المؤهلين التقدم بطلب على شبكة التأشيرة الإلكترونية. كذلك يمكن لمواطني الجزائر ومصر والهند والعراق وليبيا وباكستان وفلسطين والفلبين واليمن الذين يحملون تأشيرة صالحة أو تصريح إقامة ساري المفعول من إحدى دول منطقة الشنغن أو الولايات المتحدة الأمريكية أو المملكة المتحدة أو أيرلندا التقدم أيضاً بطلب للحصول على التأشيرة الإلكترونية.

وقال البروفيسور أحمد بولات، رئيس مجلس الإدارة واللجنة التنفيذية للخطوط الجوية التركية: «تواصل تركيا العمل على توسيع علاقاتها الدولية من خلال المرسوم الرئاسي الجديد القاضي بإعفاء مواطني الإمارات العربية المتحدة والبحرين والمملكة العربية السعودية وسلطنة عمان من الحصول على التأشيرات لدخول تركيا. وتكتسب هذه الخطوة أهمية بارزة، في ظل الخطوات الكبيرة التي يشهدها قطاع السياحة التركي، والتي تهدف إلى تعزيز التبادل الثقافي. وتدعم الخطوط الجوية التركية هذا القرار القاضي بالإعفاء من التأشيرة، والذي من شأنه أن ينعكس إيجاباً من خلال تسهيل إجراءات السفر، والاستفادة من خدمات التوقف المؤقت المجانية للمسافرين عبر خطوطنا. وانطلاقاً من موقعنا باعتبارنا الناقل الوطني لتركيا، فإننا نمنح ركابنا الفرصة للاستمتاع بأسعد اللحظات والذكريات التي لا تنسى في إسطنبول الجميلة. وبعد مبادرة الإعفاء من التأشيرة، نتطلع إلى توجه المزيد من المسافرين من جميع أنحاء العالم لاختيار الخطوط الجوية التركية للقيام برحلاتهم، حيث نقدم لهم عطلة صغيرة مميزة خلال رحلة الترانزيت الخاصة بهم».

يمكن للمسافرين الذين يختارون الخطوط الجوية التركية للقيام برحلاتهم عبر مطار إسطنبول إلى أي مكان في العالم، الحصول على فرصة لاكتشاف إسطنبول مجاناً، إذ إن ركاب الترانزيت على متن الخطوط الجوية التركية لهم الحق بزيارة وجهتين من خلال تذكرة طيران واحدة، حيث تقدم شركة الطيران الوطنية خدمتين خلال فترات التوقف المؤقت للمسافرين، تشمل إقامة فندقية مجانية وجولة مجانية في المدينة، وذلك بهدف استكشاف مدينة إسطنبول أثناء رحلة الترانزيت.

كما يمكن لركاب الخطوط الجوية التركية، الذين تتراوح فترات انتظار رحلتهم التالية في مطار إسطنبول، بين 6 و24 ساعة، الاستفادة من Touristanbul، الخدمة المجانية التي تقدم 8 جولات سياحية مختلفة بصحبة مرشدين، ما يسمح للمسافرين باكتشاف التراث الغني لمدينة إسطنبول. في المقابل، يمكن للمسافرين الذين تتراوح فترات انتظار رحلتهم لمدة 20 ساعة على الأقل في مطار إسطنبول الحصول على فرصة لاستكشاف المدينة مع خدمة «التوقف في إسطنبول» بأنفسهم، وبالوتيرة والأوقات التي تناسبهم، إلى جانب حصولهم على إقامة مجانية في الفنادق الشريكة.

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