مبيعات «هوجو بوس» الألمانية ترتفع 10% وترفض بيانات ثقة المستهلكين

المصدر: فرانكفورت - (د ب أ)

ت + ت - الحجم الطبيعي

تغلبت شركة «هوجو بوس» الألمانية لبيع الأزياء بالتجزئة، على تراجع ثقة المستهلكين خلال العام الماضي، وزادت بقدر كبير من حجم مبيعاتها ونتائج التشغيل.

وارتفعت المبيعات خلال الربع الرابع من العام بنسبة 10% بالعملة الثابتة، ليصل حجمها إلى 1.18 مليار يورو (1.28 مليار دولار).

وقد كان هذا الربع هو الأقوى في تاريخ الشركة من حيث حجم المبيعات. وساهمت جميع العلامات التجارية والمناطق وقنوات البيع في معدلات النمو. كما ارتفعت الأرباح قبل احتساب الفوائد والضرائب بنسبة 17% لتصل إلى 121 مليون يورو. وكان المحللون يتوقعون أن تكون النسبة أكثر قليلاً.

وعلى مدار العام بأكمله، ارتفعت المبيعات بنسبة 15% ليصل حجمها إلى مستوى قياسي بلغ 4.2 مليارات يورو، في حين تحسنت الأرباح قبل احتساب الفوائد والضرائب والإهلاك بنسبة 22% لتصل إلى 410 ملايين يورو.

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