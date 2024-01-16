بورصات أوروبا تنخفض مع تراجع توقعات خفض الفائدة

المصدر: فرانكفورت - (رويترز)

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انخفضت الأسهم الأوروبية الثلاثاء مع تراجع توقعات المستثمرين لخفض أسعار الفائدة في أعقاب التصريحات الأخيرة لمسؤولي البنك المركزي الأوروبي، في حين قفزت أسهم ليندت آند سبرونجلي بفضل بيانات متفائلة.

وتراجع المؤشر ستوكس 600 الأوروبي 0.7 بالمئة خلال التداولات، متراجعاً للجلسة الثانية على التوالي.

وقال محافظ البنك المركزي الفرنسي فرانسوا فيليروي دي جالو، في دافوس، إن البنك المركزي الأوروبي لا يمكنه أن يعلن بعد النصر على التضخم، لكن خطوته التالية من المرجح أن تكون خفض أسعار الفائدة في وقت ما هذا العام، إضافة إلى سلسلة من التعليقات الصادرة عن صناع السياسات مؤخراً لتأجيل توقعات خفض أسعار الفائدة.

ومن بين الأسهم الرئيسية المحركة للأسهم، قفز سهم ليندت آند سبرونجلي 4.2 بالمئة بعد أن قالت شركة صناعة الشوكولاتة السويسرية إن نمو مبيعاتها في 2023 فاق توقعات السوق، مدعومة بارتفاع أسعار المنتجات.

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