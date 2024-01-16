مبيعات ليندت من الشوكولاتة تجاوز 6 مليارات دولار في 2023

المصدر: جنيف - (رويترز)

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قالت شركة صناعة الشوكولاتة السويسرية ليندت اند سبرونجلي إن مبيعاتها لعام 2023 نمت 10.3 في المئة بشكل عضوي متجاوزة توقعات السوق، بدعم من ارتفاع أسعار المنتجات وتحسين العمليات في منشآتها.

وذكرت الشركة المصنعة لكرات ليندور والدمى المغلفة برقائق الذهب أن إجمالي مبيعاتها وصل إلى 5.20 مليارات فرنك سويسري (6.06 مليارات دولار) في عام 2023، بزيادة 4.6 في المئة عند احتساب تأثيرات صرف العملات. ووفقاً لبيانات مجموعة بورصات لندن، يتجاوز هذا قليلاً متوسط توقعات المحللين البالغ 5.18 مليارات فرنك.

وتتوقع ليندت اند سبرونجلي تحقيق هامش ربح تشغيلي يبلغ حوالي 15.5 في المئة في عام 2023.

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