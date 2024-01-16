صادرات كوريا الجنوبية من السيارات تقفز 31% في العام 2023

المصدر: سول - ( د ب أ )

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أظهرت بيانات صادرة الثلاثاء ارتفاع صادرات كوريا الجنوبية من السيارات بنسبة 31% سنوياً خلال العام الماضي بفضل زيادة الطلب العالمي على السيارات المميزة الصديقة للبيئة.

وذكرت وزارة التجارة والصناعة والطاقة الكورية الجنوبية أن قيمة صادرات السيارات خلال العام الماضي بلغت 70.9 مليار دولار، مقابل 54.1 مليار دولار خلال العام السابق، في حين زادت قيمة صادرات السيارات الصديقة للبيئة بنسبة 50% سنويا إلى 24.2 مليار دولار.

وأشارت وكالة يونهاب الكورية الجنوبية للأنباء إلى ارتفاع متوسط أسعار السيارات الكورية الجنوبية في الأسواق الخارجية بنسبة 9.5% خلال العام الماضي ليبلغ متوسط سعر كل سيارة تم شحنها 23 ألف دولار وهو أعلى مستوى له على الإطلاق.

وقالت الوزارة في بيان «بينما كانت هناك مخاوف بشأن قانون خفض التضخم الأمريكي، واصلت الحكومة التواصل مع واشنطن لجعل السيارات الصديقة للبيئة محلية الصنع مؤهلة للحصول على حوافز ضريبية أمريكية تصل إلى 7500 دولار لكل سيارة عند استخدامها لأغراض تجارية مثل التأجير».

في الوقت نفسه بلغ إجمالي عدد السيارات التي صدرتها كوريا الجنوبية خلال العام الماضي 2.76 مليون سيارة بزيادة نسبتها 20.3% سنوياً.

واستحوذت أمريكا الشمالية على الجزء الأكبر من صادرات السيارات الكورية الجنوبية خلال العام الماضي بحصة تزيد على 50% من إجمالي الصادرات بعد ارتفاع قيمة الصادرات إلى هذه السوق بنسبة 44.7% إلى 36.9 مليار دولار، وتلاها الاتحاد الأوروبي واستحوذ على صادرات بقيمة 10.8 مليارات دولار بزيادة نسبتها 32.9% سنوياً.

وبلغت قيمة الصادرات إلى الدول الآسيوية 5.68 مليارات دولار بزيادة نسبتها 28.7% بينما سجلت الصادرات إلى الشرق الأوسط 5.48 مليارات دولار بزيادة 13% خلال هذه الفترة.

في الوقت نفسه ارتفعت المبيعات المحلية للسيارات في عام 2023 بنسبة 3.3% إلى 1.73 مليون سيارة. ووصل الإنتاج المحلي إلى 4.24 ملايين سيارة في عام 2023 بزيادة نسبتها 13% سنوياً.

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