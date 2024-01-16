الصناعة الأوروبية تتكبد 17.5 مليار دولار بسبب المنتجات المقلدة

المصدر: مدريد - ( د ب أ )

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أظهرت دراسة نُشرت الثلاثاء تكبد شركات الملابس ومستحضرات التجميل ولعب الأطفال الأوروبية خسائر سنوية بنحو 16 مليار يورو (17.5 مليار دولار) بسبب تقليد منتجاتها.

وبحسب دراسة أجرتها وكالة الاتحاد الأوروبي لحماية حقوق الملكية الفكرية فإن شركات التصنيع الأوروبية فقدت حوالي 200 ألف وظيفة بسبب القرصنة الفكرية على منتجاتها.

وقال جواو نيجراو المدير التنفيذي للوكالة إن «السلع المقلدة تسبب أعباء حقيقية للمستهلكين والعلامات التجارية واقتصاداتنا. وتظهر أحدث دراسة التكاليف الحقيقية لهذه الظاهرة في صورة فقدان مبيعات ووظائف في الاتحاد الأوروبي».

وتأتي صناعة لعب الأطفال في ألمانيا كأشد القطاعات تضرراً من ظاهرة تقليد المنتجات حيث تخسر حوالي ثلث مبيعاتها السنوية بقيمة 334 مليون يورو بسبب المنتجات المقلدة.

في الوقت نفسه فإن قبرص هي الدولة الأشد تضرراً من تقليد الملابس، في حين تتضرر فرنسا بصورة خاصة من تقليد مستحضرات التجميل.

وتخسر صناعة الملابس الأوروبية حوالي 12 مليار يورو من إيراداتها سنوياً بسبب عمليات تقليد المنتجات، وهو ما يعادل 5.2% من إجمالي حجم أعمال الصناعة سنوياً.

كما يخسر قطاع مستحضرات التجميل حوالي 3 مليارات يورو بما يعادل 4.8% من إجمالي حجم أعماله بسبب المنتجات المقلدة، في حين يخسر قطاع لعب الأطفال مليار يورو تقريباً بما يعدل 8.7% من إجمالي حجم أعماله بسبب هذه الظاهرة.

واعتمدت هذه الدراسة على بيانات الفترة من 2018 إلى 2021. وتشير إلى أن قطاع الملابس في الاتحاد الأوروبي خسر 160 ألف وظيفة بسبب التقليد، في حين خسر قطاع مستحضرات التجميل 32 ألف وظيفة وقطاع لعب الأطفال 3600 وظيفة.

في الوقت نفسه تنطوي السلع المقلدة على مخاطر صحية كبيرة بالنسبة للمستهلكين وبخاصة فيما يتعلق بمستحضرات التجميل ولعب الأطفال.

وبحسب وكالة حماية حقوق الملكية الفكرية في الاتحاد الأوروبي فإن 15% من السلع المقلدة التي صادرتها سلطات الحدود في الاتحاد لأوروبي كانت تمثل خطورة محتملة.

وفي دراسة أجرتها الوكالة في يونيو الماضي، ظهر أن السبب الرئيسي الذي يدفع المستهلكين إلى السلع المقلدة هو ارتفاع أسعار المنتجات الأصلية بشدة.

وبحسب الدراسة فإن حوالي ثلث الأوروبيين يوافقون على شراء السلع المقلدة في حالة الارتفاع الكبير في سعر السلع الأصلية. كما يرى نصف الشباب في الاتحاد أنه يمكن شراء السلع المقلدة.

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