الذهب يرتفع ويستقر فوق مستوى 2050 دولاراً

المصدر: (نيويورك - رويترز)

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ارتفعت أسعار الذهب، أمس، لتستقر فوق مستوى 2050 دولاراً بفعل جاذبية الملاذ الآمن نتيجة التوترات المتزايدة في الشرق الأوسط وتجدد الرهانات على خفض مبكر لأسعار الفائدة من جانب مجلس الاحتياطي الأمريكي.

وخلال التداولات، ارتفع الذهب في المعاملات الفورية 0.4 % إلى 2056.20 دولاراً للأوقية (الأونصة). وارتفعت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 0.4 % إلى 2060.10 دولاراً.

وارتفعت الفضة في المعاملات الفورية 0.4 % إلى 23.25 دولاراً للأوقية، وصعد البلاتين 0.7 % إلى 911.85 دولاراً، وربح البلاديوم 1 % إلى 985.46 دولاراً.

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