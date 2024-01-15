«المحاسب» الوظيفة الأكثر طلباً للعمل عن بعد حالياً

المصدر: نيويورك - وكالات

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طلبات التوظيف عن بعد الأكثر رواجاً لا تتعلق بـ «التكنولوجيا»، كما قد يتوقع الكثيرون، إنما «المحاسب» هو أهم وظيفة للعمل من المنزل في السوق في الوقت الحالي في الولايات المتحدة الأمريكية.

وحصل المحاسبون على المركز الأول في التصنيف السنوي الخاص بـ FlexJobs لأفضل الوظائف عن بُعد في الولايات المتحدة، وذلك بفضل الطلب المتزايد على هؤلاء المهنيين المهرة. عبر عديد من الصناعات، بما في ذلك التمويل والرعاية الصحية والحكومة.

نقص المحاسبين في الولايات المتحدة - بسبب التقاعد والانخفاض الحاد في عدد الطلاب المسجلين في برامج المحاسبة - إلى قيام الشركات بتقديم المزيد من الأدوار المحاسبية عن بعد أو العمل الهجين كوسيلة لسد الفجوة.

إنها صناعة تخضع لضغط هائل لجذب الأجيال الجديدة من المواهب، لتحديث الأدوار وإعادة تصورها، ولتحسين التوازن بين العمل والحياة، والعمل عن بعد هو الطريقة الأولى لطمأنة الأشخاص أنك تمنحهم درجة معينة من الاستقلالية والمرونة، كما تقول كبيرة الاقتصاديين جوليا بولاك في شبكة «سي إن بي سي».

لقد تجاوز الطلب على المحاسبين قطاعي التمويل والاستشارات في السنوات الأخيرة، ويرجع ذلك جزئياً إلى الأنظمة الضريبية سريعة التطور ومعايير إعداد التقارير المالية.

في ZipRecruiter، قفزت حصة أدوار المحاسبين المفتوحة التي كانت عن بعد من حوالي 8٪ في العام 2019 إلى ما يقرب من 20٪ في عام 2023.

وبشكل عام، من المتوقع أن ينمو عدد وظائف المحاسبين بنسبة 4% على الأقل خلال العقد المقبل، مع إضافة أكثر من 15000 وظيفة كل عام.

وأضافت بولاك: لقد أصبح الآن الامتثال، ووجود محاسبين جيدين، أكثر أهمية من أي وقت مضى، لأن تنظيم الصناعة يمس كل مجال من مجالات الأعمال تقريباً، مما يعني أن المؤسسات معرضة لمزيد من المخاطر المالية والمخاطر المتعلقة بالسمعة.

من جانبه، يشير كبير خبراء التوظيف في شركة FlexJobs، توني فرانا، إلى أن عديداً من المسؤوليات الوظيفية الأساسية للمحاسبين - مثل إدارة السجلات المالية، وتحليل البيانات، وإعداد الإقرارات الضريبية - يمكن القيام بها بسهولة عن بُعد.

تتطلب معظم الوظائف درجة البكالوريوس في المحاسبة أو مجال ذي صلة، بالإضافة إلى شهادة في مجال معين من المحاسبة، مثل أن تصبح محاسباً عاماً معتمداً مرخصاً.

وعلى الرغم من أن متوسط الراتب للمحاسبين في الولايات المتحدة يبلغ حوالي 68000 دولار، وفقاً لبيانات ZipRecruiter، فإن المحاسبين الأكثر خبرة يمكنهم تحقيق الدخل في أي مكان من 150.000 دولار إلى ما يزيد عن 200.000 دولار سنوياً.

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