نيكاي يتجاوز عتبة 36 ألف نقطة ويصل لأعلى مستوى في 34 عاماً

المصدر: طوكيو - (رويترز)

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تجاوز المؤشر نيكاي الياباني، الاثنين، مستوى 36 ألف نقطة للمرة الأولى في 34 عاماً مدعوماً بارتفاع أسهم شركات الشحن والشركات المالية مع تراجع عوائد سندات الخزانة الأمريكية واستقرار سعر صرف الين مما رفع المعنويات.

وارتفع نيكاي واحداً بالمئة تقريباً إلى 35901.73 نقطة عند الإغلاق بعدما لامس أعلى مستوى منذ فبراير 1990 عند 36008.23 نقاط.

وتفوق أداء الأسهم ذات القيمة بعد تراجع أسهم النمو الأسبوع الماضي عندما سجل نيكاي أفضل أداء له في 22 شهراً.

وصعد المؤشر توبكس الأوسع نطاقاً 1.22 بالمئة ولامس أيضاً أعلى مستوى في 34 عاماً خلال الجلسة.

وقفز مؤشر شركات الشحن في بورصة طوكيو 5.3 بالمئة ليقود المكاسب بين 33 مؤشراً للصناعة في ظل المخاطر الجيوسياسية التي أدت إلى ارتفاع أسعار الشحن.

وانتعشت بقوة أسهم الشركات المالية، التي تراجعت بشكل حاد يوم الجمعة. وصعد مؤشر شركات الأسهم في بورصة طوكيو 4.56 بالمئة، كما ارتفع مؤشر البنوك 2.19 بالمئة.

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