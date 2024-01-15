بخلاف التوقعات.. البنك المركزي الصيني يبقي سعر الفائدة عند 2.5%

المصدر: بكين - (وكالات)

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أبقى البنك المركزي الصيني على سعر الفائدة الرئيسي دون تغيير، الإثنين، بينما يواصل ضخ المزيد من الأموال في النظام المالي، مخالفاً التوقعات بأنه سيخفض تكاليف الاقتراض لدعم الاقتصاد.

وأبقى بنك الشعب سعر الفائدة على قروضه لمدة عام واحد، المعروفة بتسهيلات الإقراض متوسطة الأجل، عند 2.5%، على عكس توقعات الاقتصاديين التي كانت تشير إلى تخفيض سعر الفائدة للمرة الأولى منذ أغسطس.

جاء ذلك في ظل القلق من تذبذب سعر صرف اليوان أمام الدولار، واحتمال قيام مجلس الاحتياط الاتحادي (البنك المركزي) الأمريكي الضئيل بخفض أسعار الفائدة مما يحد من مساحة الحركة أمام صناع السياسة النقدية لدعم الاقتصاد.

وأعلن البنك المركزي الصيني ضخ 995 مليار يوان عبر آلية الإقراض متوسطة الأجل التي يبلغ أجلها عاماً واحداً بفائدة نسبتها 2.5%، وهو نفس سعر الفائدة على عملية الإقراض السابقة وفقاً لنفس الآلية. وكان البنك المركزي قد ضخ كمية كبيرة من السيولة النقدية في النظام المصرفي يوم الجمعة الماضي لتلبية الطلب على التمويل، وهو ما عزز التوقعات بقيام البنك المركزي بخفض الفائدة وهو ما لم يحدث.

ونقلت وكالة بلومبرج للأنباء عن روبرت كارنل الرئيس الإقليمي لإدارة الأبحاث لمنطقة آسيا والمحيط الهادئ في مجموعة آي.إن.جي جروب المصرفية الهولندية القول إنه «في ضوء ضعف البيانات الاقتصادية، من المحتمل أن يؤدي أي خفض للفائدة إلى تراجع قيمة اليوان على نحو غير مرغوب.. أعتقد أن السلطات مقيدة للغاية بشأن ما يمكن أن تقوم به، لذلك فأنا لا محبط ولا متفاجئ بقرار تثبيت الفائدة».

وأشارت بلومبرج إلى أن البنوك طلبت 216 مليار يوان فقط من كمية السيولة التي ضخها البنك المركزي عبر آلية الإقراض متوسط الأجل بقيمة 995 مليار يوان.

وفي سوق الصرف استهل اليوان الصيني تعاملات الأسبوع الجديد بتراجع ملموس أمام الدولار حيث انخفض سعره الاسترشادي اليوم بمقدار 34 بيب صيني إلى 7.1084يوان مقابل 1055ر7 7.1055يوان لكل دولار يوم الجمعة في ختام تعاملات الأسبوع الماضي.

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