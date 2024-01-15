تراجع ملموس لليوان الصيني أمام الدولار

المصدر: د ب ا

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استهل اليوان الصيني تعاملات الأسبوع الجديد بتراجع ملموس أمام الدولار حيث انخفض سعره الاسترشادي اليوم الاثنين بمقدار 34 بيبا صينيا إلى 1084ر7 يوان مقابل 1055ر7 يوان لكل دولار يوم الجمعة في ختام تعاملات الأسبوع الماضي.

وتسمح القواعد الصينية لليوان بالارتفاع أو الانخفاض بنسبة 2% عن السعر الاسترشادي للبنك المركزي في كل يوم تداول في سوق الصرف الأجنبي الفورية، بحسب وكالة أنباء الصين الجديدة (شينخوا).

يذكر أن السعر الاسترشادي لليوان أمام الدولار يتحدد على أساس أسعار الشراء التي تقدمها المؤسسات المالية الكبرى قبل بدء تعاملات سوق الإنتربنك يوميا.

يأتي ذلك فيما ضخ بنك الشعب الصيني (البنك المركزي) اليوم كمية كبيرة من السيولة النقدية في النظام المصرفي من خلال عمليات إعادة شراء عكسية وآلية الإقراض متوسطة الأجل.

وضخ البنك 89 مليار يوان (52ر12 مليار دولار) عبر عمليات إعادة شراء عكسية لأجل 7 أيام بفائدة قدرها 8ر1%، في حين ضخ 995 مليار يوان عبر آلية الإقراض متوسطة الأجل التي يبلغ أجلها عام واحد بفائدة قدرها 5ر2%، وهو نفس سعر الفائدة على عملية الإقراض السابقة وفقا لنفس الآلية.

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