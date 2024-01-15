اتفاق للحفاظ على تمويل الميزانية الأمريكية

المصدر: ( واشنطن - أ ف ب)

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توصل قادة الكونغرس الأمريكي إلى اتفاق للحفاظ على تمويل الميزانية الاتحادية حتى أوائل مارس، حسب ما أعلن مصدر مطلع على المحادثات.

يأتي هذا الإعلان قبيل الموعدين النهائيين في 19 يناير الجاري و2 فبراير المقبل عندما يكون تمويل الوكالات الفيدرالية قد نفذ بموجب نهج الشريحتين.

ويجب تمرير القرار الدائم في مجلسي الكونغرس لتجنب «الإغلاق» الشهير الذي من شأنه شل الحكومة الفيدرالية. أعلن الكونغرس الأمريكي الأحد الماضي اتفاقاً بين الحزبين الجمهوري والديمقراطي بشأن إجمالي الميزانية الفيدرالية للسنة المالية 2024، متخذاً بذلك خطوة نحو تجنب إغلاق حكومي في عام سيشهد انتخابات رئاسية.

ويتعلق هذا الاتفاق بتحديد مستوى إنفاق اتحادي يبلغ نحو 1.6 تريليون دولار، وقد أعلن عنه رئيس مجلس النواب الجمهوري مايك جونسون والزعيمان الديمقراطيان في الكونغرس بعد أسابيع من المفاوضات.

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