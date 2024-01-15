«بي إم دبليو» تتوقع استمرار تدني هامش ربح السيارات الكهربائية

المصدر: ميونخ - د ب أ

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على الرغم من ارتفاع سعر المستهلك للسيارات الكهربائية مقارنة بالسيارات التي تعمل بالبنزين، فإن هامش ربح هذه السيارات الكهربائية لا يزال يقل عن نظيره من سيارات الاحتراق الداخلي لدى شركات مصنعة للسيارات مثل شركة «بي إم دبليو» الألمانية.

وقال فالتر مرتل المدير المالي لشركة «بي إم دبليو» لصحفيين في ميونخ أمس: «نحن نكسب المال ولكن لا يمكن الحديث عن تساوي هوامش الأرباح»، متوقعاً استمرار هذا الوضع في ذلك في السنوات القادمة.

وتسعى الشركة لخفض التكاليف بسيارات الفئة الجديدة المزمع طرحها في السوق ابتداء من 2025 والتي تستند إلى منصة تم تطويرها للسيارات الكهربائية مع خلايا بطاريات وبرمجيات جديدة.

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