توترات البحر الأحمر تعطل إنتاج سيارات «تسلا» و«فولفو»

المصدر: نيويورك - وكالات

ت + ت - الحجم الطبيعي

تشهد سلاسل الإمدادات العالمية اضطرابات في الفترة الأخيرة، بسبب توترات البحر الأحمر، وهو ما أجبر العديد من شركات خطوط الشحن العالمية على تحويل مسارات سفنها من البحر الأحمر، وقناة السويس إلى الدوران حول أفريقيا، وهو ما يطيل أمد التسليم، ويرفع أسعار الشحن، بسبب تقييد إمدادات الحاويات.

فولفو

تعتزم مصنعة السيارات «فولفو» تعليق الإنتاج بمصنعها في بلجيكا الأسبوع المقبل، بعدما أدت التوترات في البحر الأحمر إلى تعطيل سلسلة توريد الشركة.

وقالت متحدثة باسم المصنع في رسالة بالبريد الإلكتروني، إن الإنتاج بالمصنع الموجود في جنت سيوقف لمدة ثلاثة أيام، بعد أن اضطرت السفن إلى تغيير مسارها، لتجنب الاضطرابات في أحد أكثر ممرات الشحن ازدحاماً في العالم، مما أدى إلى تأخير تسليم صندوق التروس.

وأضافت أن الشركة لا ترى أن الاضطرابات ستؤثر في قدرتها على الوصول إلى أهداف البيع بالجملة أو الإنتاج العالمية.

تسلا

وأكدت شركة «تسلا» أنها ستعلق معظم الإنتاج في مصنعها، الذي ينتج «موديل واي» بالقرب من برلين في الفترة من 29 يناير إلى 11 فبراير، بسبب الاضطرابات، مشيرة إلى نقص المكونات بسبب التحولات في طرق النقل، بسبب الهجمات على السفن في البحر الأحمر، بحسب ما أوردته وكالة «رويترز».

وتعد مصنعة السيارات الكهربائية الأمريكية أول شركة تكشف عن انقطاع الإنتاج بسبب الاضطراب.

جيلي وإيكيا

وحذرت كثير من الشركات، بما في ذلك «جيلي»، ثاني أكبر مصنعة سيارات في الصين من حيث المبيعات، و«إيكيا» من تأخر التسليمات.

وقال أوسكار ليونجرين، المتحدث باسم مجموعة «إنتر إيكيا»، رداً على أسئلة «بلومبرغ» عبر البريد الإلكتروني، إن الوضع «سيسبب تأخيرات وقد يتسبب في قيود على توفر بعض منتجات الشركة».

من جهة أخرى، أفادت البيانات الواردة من «إس آند بي غلوبال كوموديتيز آت سي» أن مدد الرحلات المتجهة غرباً من آسيا إلى شمال أوروبا زادت 30 %.

ارتفاع أسعار الشحن

تشعر سلسلة التوريد العالمية بتداعيات الهجمات على السفن في البحر الأحمر، بينما من المقرر أن تشهد أسعار الشحن بداية من اليوم، في حين أن فترات العبور الأطول في جميع أنحاء أفريقيا تؤدي إلى تعطيل وتأخير تسليم المنتجات.

ولا تستطيع السفن العودة إلى آسيا في الوقت المناسب، وتقوم شركات النقل البحري بإلغاء الإبحار في غضون مهلة قصيرة، وذلك نتيجة لتحويل السفن، حسبما أخبرت شركة Honor Lane Shipping العملاء في رسالة بالبريد الإلكتروني.

وحذرت شركة بيع الملابس بالتجزئة البريطانية Next مؤخراً من تأخير المخزون نتيجة لعبور المحيط الأطول، وحذرت IKEA أيضاً في ديسمبر من أزمة سلسلة التوريد الخاصة بها نتيجة لحالة البحر الأحمر.

وقال نائب رئيس سلسلة التوريد في الاتحاد الوطني للبيع بالتجزئة، جون غولد: إن إعادة توجيه السفن تؤدي إلى فترات عبور أطول وزيادة التكاليف، وكلما طال أمد حدوث الاضطرابات زادت التحديات، التي تنشأ في ضمان موثوقية سلسلة التوريد وكفاءتها، يأتي ذلك فيما تزيد الرحلات الأطول من تكلفة الشحن أيضاً.

وحذرت شركة HLS من أن أسعار الشحن عبر المحيط الهادئ قد ترتفع إلى مستويات لم نشهدها منذ أوائل عام 2022، مع تعليق طريق قناة السويس، وتقييد طريق قناة بنما.

وكانت MSC، أكبر شركة نقل بحري في العالم، أول شركة شحن تعلن عن الأسعار للنصف الثاني من شهر يناير، ستبلغ أسعار الحاويات لعملاء MSC ما يصل إلى 5000 دولار لطرق الساحل الغربي للولايات المتحدة، و6900 دولار للساحل الشرقي، و7300 دولار للطرق المؤدية إلى خليج المكسيك.

وتقدر السعة الإجمالية للحاويات بنحو 5.65 ملايين وحدة مكافئة لعشرين قدماً، أو حاويات بقيمة إجمالية تبلغ 282.5 مليار دولار، وفقاً لحسابات باستخدام تقديرات MDS Transmodal، التي تقدر قيمة التجارة في حاوية مكافئة واحدة بنحو 50 مليون دولار.

قناة السويس

في غضون ذلك، قال الفريق أسامة ربيع رئيس هيئة قناة السويس: إن إيرادات القناة انخفضت 40 % منذ بداية العام مقارنة بعام 2023، بعد أن أدت التوترات إلى تحويل السفن مسار إبحارها بعيداً عن هذا الممر.

وقال ربيع، إن حركة عبور السفن تراجعت 30 % في الفترة من الأول من يناير إلى 11 من الشهر ذاته على أساس سنوي.

تابعوا البيان الاقتصادي عبر غوغل نيوز