استقرار أسعار ساعات «رولكس» المستعملة

المصدر: (جنيف - بلومبرغ)

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حقق مؤشر أسعار ساعات رولكس المستعملة مكاسب طفيفة خلال الشهر الماضي في علامة على استقرار أسعار الساعات المستعملة بعد أكثر من عام ونصف من الانخفاضات الحادة.

استقر مؤشر «بلومبرغ صبدايل ووتش»، الذي يتتبع أسعار 50 طرازاً من الساعات السويسرية الأكثر تداولاً من حيث قيمة المعاملة، في ديسمبر، في حين ارتفع مؤشر ساعات «رولكس» بنحو 0.7 %.

يعتبر ذلك علامة على توقف تراجع أسعار الساعات الفاخرة المستعملة. وشهدت الأسعار ارتفاعاً خلال الوباء، حيث تهافت المستهلكون الأثرياء العالقون في المنازل لشراء الساعات من العلامات التجارية الشهيرة مثل «رولكس» و«باتيك فيليب» و«أوديمارس بيغه» عبر الإنترنت. بدأت الأسعار في الانخفاض بشكل حاد في أبريل 2022، حيث ارتفعت أسعار الفائدة وتراجعت قيمة العملات المشفرة. كما سجل مؤشر «بلومبرغ صبدايل ووتش» أدنى مستوياته خلال عامين في نوفمبر.

مع التوقعات الحالية بتراجع أسعار الفائدة الأمريكية هذا العام، قد تشهد الساعات الفاخرة المستعملة، وخصوصاً ساعات «رولكس»، استقراراً في أسعارها. حيث ارتفع مؤشر «بلومبرغ صبدايل ووتش» لساعات «رولكس» بنسبة 1 % خلال الشهرين الماضيين بينما لم يشهد المؤشر العام، الذي يتتبع أسعار «باتيك فيليب» و«أوديمارس بيغه»، أي تغير خلال الفترة نفسها.

لا يزال المؤشر منخفضاً بنحو 7 % خلال الأشهر الـ12 الماضية ونحو 30 % في نحو عامين.

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