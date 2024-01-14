68 % من المسؤولون التنفيذيون يؤيدون العمل عن بُعد

المصدر: نيويورك - وكالات

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في الجدل المستمر منذ سنوات حول العمل عن بُعد، كان المسؤولون التنفيذيون رفيعو المستوى في كثير من الأحيان هم أعلى الأصوات - وأقوى - المدافعين عن العودة إلى المكتب.

لكن عديداً من الرؤساء يرغبون في العمل من المنزل بالقدر نفسه الذي يرغب به موظفوهم، إن لم يكن أكثر، وفقاً لاستطلاع جديد شمل 3000 موظف ومدير أمريكي، أجرته شركة البرمجيات Checkr.

وجد الاستطلاع أن 68% من المديرين، وهي مجموعة تضم المديرين المتوسطين والمديرين التنفيذيين وأصحاب الأعمال، يرغبون في استمرار العمل عن بُعد في العام 2024، في حين أن أقل من النصف (48%) من الموظفين يشعرون بالشيء نفسه.

ولكن لا يزال من الصعب استخلاص أي استنتاجات نهائية حول تفضيلات العمل عن بُعد للموظفين والمديرين، بحسب شبكة «سي إن بي سي».

على الرغم من أن بعض المديرين التنفيذيين ضغطوا بشكل متزايد من أجل تفويضات العودة إلى المكتب، أشارت أبحاث أخرى إلى أن الرؤساء ليسوا سعداء بفقدان العمل عن بُعد.

يريد أكثر من 80% من المديرين التنفيذيين وغير التنفيذيين المرونة في مكان عملهم، بما في ذلك الغالبية (56%) ممن يعملون في المكاتب بدوام كامل، وفقاً لتقرير منتدى المستقبل في فبراير 2023 سيتركون وظائفهم إذا اضطروا للعودة إلى المكتب بدوام كامل.

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