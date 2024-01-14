ابل تطرح أول نظارة واقع افتراضي في أمريكا 2 فبراير المقبل

المصدر: لاس فيجاس - (د ب أ)

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أعلنت شركة أبل اعتزامها طرح نظارتها للواقع الافتراضي (في آر) للبيع في الولايات المتحدة أوائل الشهر المقبل بسعر 3449 دولاراً للواحدة، في حين ستفتح باب الحجز المسبق يوم 19 يناير الحالي مع بدء تسليهما في 2 فبراير المقبل.

ومن المتوقع طرح الجهاز الجديد خارج الولايات المتحدة، لكن أبل لم تحدد موعداً لهذه الخطوة.

وتعتقد أبل أن النظارة الذكية فيجن برو ستستخدم في مجالات التعليم قي مؤتمرات الفيديو وإنتاج الموسيقى بوحدات تحكم ثلاثية الأبعاد بالإضافة إلى بث المحتوى وممارسة الألعاب عبر الإنترنت.

يذكر أن أبل كشفت لأول مرة عن هذا الجهاز في يونيو الماضي، ويجمع بين المحتوى الرقمي ومكونات العمل الحقيقي المحيط بالمستخدم فيما يعرف بالواقع المعزز (أيه.آر) أو دمج الواقع في أول منتج رئيسي جديد تقدمه أبل منذ أكثر من 10 سنوات.

وبالإضافة إلى استخدامات الواقع المعزز، والتي تتمتع بإمكانات أكبر في أماكن العمل الرقمية الجديدة، يمكن أيضاً استخدام النظارة الجديدة لتغمرك تماماً في عالم رقمي، دون أن تظهر لك تفاصيل الغرفة من حولك. وربما تكون أشد الخواص غرابة في نظارة الواقع الافتراضي الجديدة هي وجود شاشة عرض خارجية تظهر عيون المستخدم للأشخاص المحيطين به.

وتقول أبل إنه تم تطوير هذه النظارة للاستخدام في العمل عن بُعد أو في المكاتب، حيث تتيح النظارة فيجن برو للمستخدم تشغيل تطبيقات مماثلة على أجهزة آي.أو.إس وماك أو.إس عبر منصة اسمها فيجن أو.إس. ولكي تعطي من يرتدي النظارة إحساساً بالعمق، حيث تخلق التطبيقات ظلالاً على الأشياء المحيطة به.

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