استمرار منع تحليق «بوينغ ماكس» في أمريكا

المصدر: (واشنطن - ا ف ب)

ت + ت - الحجم الطبيعي

أعلنت الوكالة الأمريكية للطيران المدني الإبقاء على منع تحليق جميع الطائرات من طراز بوينغ 737 ماكس 9 حتى تقدم الشركة المصنعة مزيداً من البيانات حول حادثة انفصال أحد أبواب طائرة تابعة لشركة «آلاسكا إيرلاينز» الأمريكية بعد الإقلاع.

وقالت الوكالة في بيان «من أجل سلامة الركاب الأمريكيين، أمرت إدارة الطيران الفدرالية بإيقاف تحليق الطائرات من طراز بوينغ 737 ماكس 9 حتى الانتهاء من عمليات الفحص والصيانة الشاملة ودراسة البيانات التي تم جمعها».

وقال مايك ويتاكر، مدير الوكالة الأمريكية للطيران «نحن نعمل على التأكد من عدم تكرار ذلك. همنا الوحيد هو سلامة المسافرين الأمريكيين ولن تحلق طائرة بوينغ 737-9 ماكس إلا بعد أن نتأكد تماماً من أنها آمنة».

ومن جهة أخرى قال متحدث باسم شركة خطوط طيران أول نيبون اليابانية إن رحلة داخلية عادت أدراجها إلى مطار المغادرة أمس السبت بعد اكتشاف شرخ في نافذة مقصورة قيادة الطائرة وهي من طراز بوينغ 737-800 أثناء تحليقها في الجو.وأكد عدم الإبلاغ عن وقوع إصابات بين الركاب البالغ عددهم 59 وأفراد الطاقم الستة.

تابعوا البيان الاقتصادي عبر غوغل نيوز