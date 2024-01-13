البريد البريطاني يواجه شبح الإفلاس

المصدر: لندن - د ب أ

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أفاد خبير ضرائب بأن مكتب البريد البريطاني قد يواجه قسيمة سداد بقيمة 100 مليون جنيه استرليني (127 مليون دولار)، والإفلاس بعدما طالب بإعفاء ضريبي عن مدفوعات التعويض لمديري البريد الفرعي.

ونقلت وكالة الأنباء البريطانية (بي أيه ميديا) عن دان نيدل، رئيس منظمة «تاكس بوليسي أسوسيتس» غير الربحية، القول إن مكتب البريد طلب إعفاء ضريبي قدره 934 مليون جنيه لمدفوعات التعويض، مشيراً إلى أن هذا قد يكون «غير قانوني».

وفي إطار فضيحة هورايزن صدرت إدانات جنائية ضد أكثر من 700 من مديري ومديرات البريد الفرعي بعدما أظهر برنامج المحاسبة المعيب «فوجيتسو» وكأن هناك أموالاً قد فقدت من فروعهم.

وبعد أيام من بث مسلسل «ميستر بايتس فيرسيز ذا بوست أوفيس» عبر قناة أي.تي.في، أعلن رئيس الوزراء البريطاني ريشي سوناك أنه سيتم تبرئة ساحة الأسماء التي حوكمت خطأ في إنجلترا وويلز بحلول نهاية العام بموجب قانون شامل سوف يتم إدخاله خلال أسابيع.

ووفقاً لما نشرته صحيفة فاينانشال تايمز أول مرة، قال نيدل إن مكتب البريد تعامل مع التعويض الذي يدفعه لمديري البريد على أنه يخصم من الضرائب، وهو ما ليس صحيحاً، مضيفاً إن «الإعفاء الضريبي على المدفوعات يتم بشكل كلي وحصري على أغراض التجارة».

وقال مكتب البريد إن المعلومات التي كشف عنها بشأن الضرائب «ملائمة ودقيقة».

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