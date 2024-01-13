مكاسب الأسهم حديثة الإدراج تعزز آمال انتعاش سوق الاكتتابات العامة الأولية

المصدر: نيكولاس ميغاو

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تفوقت الطروحات العامة الأولية الكبيرة في الأداء على أسواق الأسهم الأوسع نطاقاً على مدار العام الماضي، ما عزز آمالاً بانتعاش وتيرة أحجام الإدراجات الجديدة من جديد، بعد ركودها لفترة طويلة.

وفاق أداء أسهم الشركات التي جمعت 100 مليون دولار على الأقل عند طرحها للمرة الأولى منذ بداية 2023، مؤشر الأسهم «إي آند بي 500» بمقدار 18 نقطة مئوية في المتوسط، بحسب تحليل «فايننشال تايمز» لبيانات «ديلوجيك».

كان أداؤها مدعوماً ببعض قصص النجاح الكبيرة، مثل مجموعة «سكاي وارد سبيشيتلي» للتأمين، التي ارتفعت 125% منذ إدراجها قبل عام، وكذلك «رايزيبيو» التي قفزت 224%، مدفوعة بأنباء في الشهر الماضي عن شراء «بريستول مايرز سكويب» لشركة التكنولوجيا الحيوية.

وأسهمت فيما يفوق مجرد تعويض الاستقبال الضعيف في السوق لمجموعات، مثل شركة توصيل البقالة «إنستاكارت»، التي ما زالت خاسرة.

وفي المتوسط، صعدت أسهم الشركات حديثة الإدراج بنحو 30% مقارنة بسعر الطرح.

وستكون البيانات محل ترحاب من قِبَل المصرفيين المتلهفين للصفقات، بعد أحجام طروحات عامة أولية مخيبة للآمال للعام الثاني على التوالي.

وتشير «ديلوجيك» إلى جمع الشركات 20 مليار دولار فقط من خلال الإدراجات الجديدة في سوق الولايات المتحدة خلال 2023. وكان هذا أكثر من ضِعف الذي جمعته الشركات في العام السابق، لكنه ما زال منخفضاً بقرابة 90% مقارنة بعام 2021، كما أنه كان ثالث أدنى إجمالي سنوي في العقد المنصرم.

وشهدت العديد من الإدراجات الكبيرة في العام الماضي بدايات صعبة، فانخفضت أسهم مصنعة الرقاقات «إيه آر إم»، وصانعة الصنادل «بيركنستوك»، و«إنستاكارت»، دون أسعار إدراجها في الأسابيع التي تلت الطروحات العامة الأولية.

ومع ذلك، كانت المجموعات حديثة الإدراج أيضاً بعضاً من أكبر المستفيدين من ارتفاع حاد لسوق الأسهم في الشهرين الأخيرين من 2023، عندما أصبح المستثمرون أكثر ثقة في بلوغ أسعار الفائدة ذروتها وأن التضخم في طريقه للعودة إلى مُستهدف الاحتياطي الفيدرالي، دون ركود عميق.

وقال جيسي مارك، الرئيس العالمي لأسواق رأس مال الأسهم لدى مصرف جيفريز الاستثماري: «كانت هناك الكثير من نقاط البيانات في الشهرين الماضيين التي تدعم آفاقاً أكثر ملاءمة في 2024» للطروحات العامة الأولية.

وارتفعت أسهم «آرم»، وكانت أكبر إدراج للأسهم عالمياً في 2023، بأكثر من 40%. أما «بيركنستوك»، التي شهدت واحدة من أسوأ الافتتاحات لطرح عام أولي كبير، فقد تعافت أسهمها، بعد انخفاضها بنحو 15% في أول أسبوع للتداولات.

وذكر رئيس قسم أسواق رأس مال الأسهم لدى مصرف أمريكي كبير: «كنا لنود أن نرى المزيد من الاتجاه الصاعد لبعض الطروحات العامة الأولية، لكن ليس هكذا نحكم على الأمور»، وتابع: «الأكثر أهمية هو موقع هذه الأسماء بعد 30 أو 60 أو 90 يوماً من الطرح العام الأولي، (لتشجيع مزيد من الصفقات المستقبلية)».

وارتفع مؤشر «رينيسانس آي بي أو»، وهو سلة موزونة بالقيمة السوقية للشركات التي أُدرجت خلال الأعوام الثلاثة الماضية، بنسبة 44% منذ بداية 2023، مقارنة بنمو مؤشر «إس آند بي 500» بمقدار 24% وتصاعد مؤشر «ناسداك» المركب بواقع 42%.

وأسهمت المكاسب الأخيرة بالفعل في تشجيع عدة شركات مهمة، بينها «شي إن» لتجارة الملابس بالتجزئة عبر الإنترنت وسلسلة المخابز «بانيرا»، على التقدم بوثائق الطرح الأولية، فيما عاودت أخريات، مثل مجموعة التواصل الاجتماعي «ريديت»، الحديث مع مستثمرين مُحتملين، بعد إرجاء خطط مبكرة للإدراج.

ومع ذلك، يساور مصرفيون كبار قلقاً بشأن الانسياق وراء الحماس، بعد عدد من الإشارات المضللة السابقة، خاصة بينما تسجل أسعار الفائدة العالمية مستويات أعلى كثيراً مقارنة بتلك شديدة الانخفاض التي بلغتها منذ بضعة أعوام.

وقال غريغ نابهان، رئيس قسم أسواق رأس المال العالمية لدى «بنك أوف أمريكا»: «أرسينا أساساً لتحسينات في 2024، لكنه عالم جديد ولن يبدو كسابقه القديم، الذي اتسم بمال مجاني».

ورغم الارتفاع الأخير في الأداء، ما زالت كثير من الشركات ترزح تحت وطأة أسعار الطرح. كما تراجعت أسهم غالبية الإدراجات الجديدة على نحو أسرع من السوق الأوسع، في الأسبوع الأول من العام الجديد، ما يسلّط الضوء على الاستمرار المُحتمل للتقلبات.

وأوضح نابهان أن المستثمرين سيواصلون وضع علاوة على الشركات التي بإمكانها تسليط الضوء على مسار واضح للربحية، ما يتناقض مع غالبية العقد السابق لضعف السوق في عام 2022، حينما كان المستثمرون منجذبون للشركات التي كانت تركز على نمو الإيرادات مهما كلّف الأمر.

وأضاف: «هذا تغيّر متناه البطء، وليس دورياً. هناك طريقة تفكير جديدة لدى مديري الأموال في الوقت الراهن».

ويأمل مصرفيون في ازدياد زخم حجم جمع الأموال خلال الربع الثاني فصاعداً، حينما يمكن للشركات الإفصاح عن قوائم مالية خضعت للمراجعة والتدقيق للعام بأكمله، وعندما يتوفر لديها وضوح أكبر بشأن آفاق المبيعات خلال 2025.

ومع ذلك، أفاد البعض بأن المجال المُحتمل أمام الإدراجات في النصف الثاني من العام قد يكون أكثر تشدداً من المُعتاد، بسبب الانتخابات الرئاسية الأمريكية في نوفمبر، لأن عدم اليقين الذي يسبق توجه الناخبين لصناديق الاقتراع قد يعزز تقلبات السوق، ما سيجعل الطروحات العامة الأولية أكثر خطورة.

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