الأسهم الأوروبية في دائرة المكاسب بعد بيانات اقتصادية إيجابية

المصدر: وام

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ارتفعت مؤشرات الأسهم الأوروبية، خلال تعاملات اليوم، بعد بيانات اقتصادية إيجابية أظهرت عودة نمو الاقتصاد البريطاني في نوفمبر الماضي.

وأظهرت بيانات مكتب الإحصاءات البريطاني، نمو الناتج المحلي الإجمالي في بريطانيا بنسبة 0.3% في نوفمبر، بعد انكماشه بنفس النسبة في أكتوبر السابق عليه.

وبحلول الساعة 01:58 ظهراً بتوقيت الإمارات، نما مؤشر "ستوكس 600" الأوروبي بنسبة 0.86% أو ما يعادل 4.09 نقاط ليصل عند مستوى 476.83 نقطة.

وربح مؤشر "كاك 40" الفرنسي نحو 82 نقطة أو ما نسبته 1.11% ليصل إلى 7469.38 نقطة، فيما ارتفع مؤشر "يورو ستوكس 50" بنسبة 0.96% ما يعادل 42.8 نقطة ليبلغ مستوى 4485.2 نقطة.

وصعد مؤشر "فوتسي 100" البريطاني بنحو 0.7% أو ما يوازي 53 نقطة ليبلغ مستوى 7629.48 نقطة، فيما ارتفع مؤشر "داكس" الألماني بنسبة 0.89% أو ما يوازي 147.9 نقطة ليصل إلى 16694.39 نقطة.

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