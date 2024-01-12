«تويتش» تعتزم الاستغناء عن 500 موظف

المصدر: (سان فرانسيسكو - أ ف ب)

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تعتزم منصة تويتش لبث ألعاب الفيديو التابعة لمجموعة أمازون، الاستغناء عن 500 موظف، في إطار عمليات صرف واسعة تجريها المجموعة العملاقة في مجال التجارة الإلكترونية، التي أعلنت أيضاً شطب مئات الوظائف في «برايم فيديو» و«ام جي ام ستوديوز». وفي وقت تشهد تويتش خروجاً جماعياً لكبار المسؤولين التنفيذيين.

وقال الرئيس التنفيذي لشركة تويتش دان كلانسي في رسالة وجهها إلى الموظفين «يؤسفني أن أعلن أننا نتخذ القرار المؤلم بتقليص القوى العاملة في تويتش بما يزيد قليلاً عن 500 شخص». وبحسب وسائل إعلام عدة، يمثل هذا العدد ثلث القوى العاملة في منصة الألعاب عبر الإنترنت.

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