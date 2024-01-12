«بروج» للبتروكيماويات و«نافكو» توقعان اتفاقية بقيمة 160 مليون درهم

المصدر: أبوظبي – وام

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أعلنت، أمس، «بروج بي ال سي»، شركة البتروكيماويات الرائدة في توفير حلول البولي أوليفين المبتكرة والمتنوعة عن توقيع اتفاقية، بقيمة 160 مليون درهم مع «نافكو»، الشركة المتخصصة في مجال أنظمة مكافحة الحرائق ومقرها دولة الإمارات، وانطلاقاً من هذا التعاون ستقدم «بروج» محفظة متنوعة من حلول الأنابيب، المصنوعة من مادة البولي إيثيلين المبتكرة والمستدامة.

وبموجب الاتفاقية الممتدة على مدار عامين ستوفر شركة «بروج» حلول بنية تحتية متطورة لدعم شركة «نافكو»، عبر مختلف مشاريعها في المنطقة في مجال البنية التحتية، بما في ذلك متحف جوجنهايم أبوظبي،ومشروع مدينة الرياض، ومشروع مدينة محمد بن زايد ومشروع تطوير جزيرة ياس، ومشروع تلال دبي، ومشروع جزيرة قلب أوروبا، ومشاريع شركة الاتحاد للماء والكهرباء.

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