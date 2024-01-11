مايكروسوفت تتخطى آبل وتصبح الشركة الأعلى قيمة عالمياً

المصدر: نيويورك - وكالات

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تفوقت شركة «مايكروسوفت» على «آبل» باعتبارها الشركة الأكثر قيمة سوقية في العالم، بعد أن بدأت صانعة الأيفون عام 2024 بأسوأ بداية لها منذ سنوات بسبب مخاوف الطلب، وسط استفادة الأولى من طفرة الذكاء الاصطناعي.

وفي مستهل تداولات الخميس، ارتفع سهم «مايكروسوفت» بنسبة 1.5 %، لتبلغ قيمتها السوقية نحو 2.888 تريليون دولار، بدعم جهودها في سباق الذكاء الاصطناعي التوليدي، وشراكتها مع مطورة «شات جي بي تي».

وفي المقابل، انخفضت أسهم شركة آبل بنسبة 0.9 %، حيث بلغت قيمتها السوقية 2.871 تريليون دولار، وهي المرة الأولى منذ عام 2021 التي ينخفض فيها تقييمها عن تقييم شركة مايكروسوفت.

وأنهت أسهم شركة آبل، التي بلغت قيمتها السوقية ذروتها عند 3.081 تريليونات دولار في 14 ديسمبر، العام الماضي بمكاسب قدرها 48 %.

فيما ارتفاع أسهم مايكروسوفت بنسبة 57 %، بعد طروحات قوية للأدوات التي تعمل بالذكاء الاصطناعي في عام 2023، بفضل شراكتها مع OpenAI، رائد صناعة تطبيقات الذكاء الاصطناعي ChatGPT.

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