غوغل تسرّح مئات الفنيين وسط حملة لتقليص النفقات

المصدر: أ ب

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قامت شركة غوغل بتسريح مئات الموظفين العاملين في فرق الأجهزة والمساعدة الصوتية وفرقها الهندسية في إطار سعيها لخفض التكاليف.

وقالت الشركة، في بيانها، إن التقليص يأتي في وقت تتطلع فيه غوغل إلى "الاستثمار المسؤول في أكبر أولويات شركتنا والفرص الكبيرة المقبلة".

وأضافت: "تواصل بعض الفرق إجراء هذه الأنواع من التغييرات التنظيمية التي تشمل إلغاء بعض الأدوار على مستوى العالم".

وسرحت غوغل في وقت سابق مئات العاملين، غالبيتهم في فريق أجهزة الواقع المعزز، وذلك في أعقاب تعهد المديرين التنفيذيين لشركة غوغل وشركتها الأم ألفابيتا بخفض التكاليف.

وكانت غوغل قد أعلنت قبل عام اعتزامها تسريح 12 ألف موظف أو نحو 6 بالمئة من قوتها العاملة.

وغوغل ليست شركة التكنولوجيا الوحيدة التي تقلص حجم العمالة فيها. فالعام الماضي، قامت شركة ميتا - الشركة الأم لفيسبوك - بإلغاء أكثر من 20 ألف وظيفة لطمأنة المستثمرين. وارتفع سعر سهم ميتا بنحو 178 بالمئة عام 2023.

وقامت أمازون، في وقت سابق من الأسبوع، بتسريح مئات الموظفين في وحدة برايم فيديو والاستوديوهات التابعة لها، كما ستقوم أيضا بتسريح نحو 500 موظف يعملون على منصة البث المباشر، تي ويتش.

وتخوض غوغل في الوقت الراهن منافسة شرسة مع مايكروسوفت، حيث تسعى الشركتان إلى الريادة في مجال الذكاء الاصطناعي.

وعززت مايكروسوفت عروضها في مجال الذكاء الاصطناعي لمنافسة غوغل، حيث أعلنت، في شهر سبتمبر، تقديم ميزة كوبيلوت التي تدمج الذكاء الاصطناعي في منتجات مثل محرك البحث بينغ، ومتصفح إيدج، إضافة إلى ويندوز، لعملائها من الشركات.

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