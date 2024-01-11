السيارات الكهربائية الصينية تغزو العالم.. الصادرات ترتفع 64% في 2023

المصدر: بكين - (أ ب)

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ارتفعت صادرات السيارات الصينية بنسبة 63.7 بالمائة في 2023 بالتزامن مع ارتفاع المبيعات في الداخل أيضاً، مدعومة بحوافز نهاية العام بنسبة 4.2 بالمائة، حسبما ذكرت الجمعية الصينية لمصنعي السيارات.

وسعت شركات صناعة السيارات الصينية صادراتها بقوة لموازنة النمو المفقود في الداخل مع تباطؤ الاقتصاد المحلي.

حول الدعم الحكومي الصين إلى أكبر سوق للسيارات الكهربائية بالعالم بالرغم من ركود مبيعات السيارات بشكل عام.

أفادت الجمعية أن مبيعات السيارات في الصين بلغت 21.9 مليون سيارة العام الماضي بينما قفزت الصادرات إلى 4.1 ملايين سيارة.

كما انخفضت المبيعات المحلية مقارنة بذروتها البالغة حوالي 24 مليون سيارة عام 2017.

ربما تدفع هذه الزيادة في الصادرات الصين لتجاوز اليابان لتصبح المصدر الأول للسيارات في العالم.

صدرت اليابان 3.6 ملايين سيارة في أول 11 شهراً من 2023، ومن المتوقع أن تعلن عن العدد النهائي في 31 يناير الحالي.

لم تقدم الجمعية الصينية تفصيلاً بشأن السيارات الكهربائية، لكن البيانات الصادرة هذا الأسبوع عن جمعية سيارات الركاب الصينية أظهرت أن السيارات الكهربائية شكلت 24 بالمائة من مبيعات السيارات الجديدة في الصين عام 2023، ارتفاعاً من نسبة 12 بالمائة المسجلة عام 2021.

كانت السيارة «تسلا موديل واي» السيارة الكهربائية الأكثر مبيعاً في الصين العام الماضي، حيث تم بيع 646800 سيارة، تليها السيارة «بي واي دي سونغ» سيدان بعدد 428600 سيارة، بحسب جمعية سيارات الركاب.

ذكرت وكالة «فيتش» للتصنيف الائتماني في تقرير لها الشهر الماضي أنها تتوقع ارتفاع حصة السيارات الكهربائية - ومن بينها السيارات الهجينة - إلى ما بين 42 و 45 بالمائة عام 2024.

كما توقعت أن تنمو الصادرات بنسبة 20 إلى 30 بالمائة العام الحالي.

فتح الاتحاد الأوروبي، الذي يشعر بالقلق إزاء ارتفاع الواردات من الصين، تحقيقاً تجارياً العام الماضي في الدعم الصيني للسيارات الكهربائية، ولا يزال التحقيق مستمراً.

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