الأسهم الأوروبية ترتفع.. ونيكاي الياباني يتخطى 35 ألف نقطة للمرة الأولى في 34 عاماً

المصدر: فرانكفورت - (رويترز)

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ارتفعت الأسهم الأوروبية الخميس وقادت أسهم شركات الموارد الأساسية المكاسب، حيث صعد المؤشر ستوكس 600 الأوروبي 0.6 بالمئة خلال التداولات.

وارتفع مؤشر قطاع التكنولوجيا الأوروبي 1.2 بالمئة مقتفياً أثر ارتفاع ناسداك المحمل بأسهم شركات تكنولوجيا كبرى.

وربحت أسهم شركات الموارد الأساسية 1.4 بالمئة مدفوعة بارتفاع أسعار الذهب والنحاس مع تراجع الدولار.

وارتفعت أسهم فات جروب 3.8 بعد أن أعلنت الشركة السويسرية لتصنيع الصمامات عن تلقي طلبات قوية للربع الرابع.

وارتفع مؤشر السلع الصناعية الأوسع نطاقاً 0.8 بالمئة.

اليابان

ارتفع المؤشر نيكاي الياباني لأعلى مستوياته منذ فبراير 1990 إذ دعم تراجع الين شركات تصدر منتجاتها كما قل الحذر المتعلق برفع بنك اليابان لسعر الفائدة بعد صدور بيانات تبين انكماش قيمة الأجور.

وارتفع المؤشر نيكاي 1.77 بالمئة في ثالث يوم على التوالي من المكاسب هذا الأسبوع وأغلق على أعلى مستوى في نحو 34 عاماً عند 35049.86 نقطة. كما يتجه المؤشر لتسجيل أكبر مكسب أسبوعي منذ أواخر مارس 2020.

وصعد المؤشر توبكس الأوسع نطاقاً 1.57 بالمئة لينهي الجلسة عند 2482.87 نقطة.

وأظهرت بيانات نشرت الأربعاء أن الأجور الحقيقية للعاملين انكمشت للشهر العشرين على التوالي في نوفمبر مما أربك المسؤولين الراغبين في رصد تسجيل الأجور لمكاسب أولا قبل تشديد السياسة النقدية.

وهبط الين 0.9 بالمئة مقابل الدولار الأمريكي الليلة قبل الماضية بعد البيانات ويحوم حول 145.52 في التداولات الآسيوية.

ويدعم تراجع الين أسهم الشركات التي تصدر منتجاتها إذ يزيد قيمة الأرباح التي تسجلها في الخارج بقيمتها بالعملة المحلية عندما تستعيدها الشركات لليابان.

كما تلقت الأسهم اليابانية دفعة من أداء جيد شهدته أسهم شركات قيمتها السوقية ضخمة في وول ستريت.

وزاد سهم إس.إم.سي 4.69 بالمئة ليتصدر بذلك الأسهم الرابحة وتلاه سهم إيتوشو كورب الذي زاد 4.5 بالمئة وشركة كيه.دي.دي.آي للاتصالات التي زاد سهمها 4.21 بالمئة.

كما سجل سهم سوني ارتفاعا 3.54 بالمئة وسوزوكي موتور 3.86 بالمئة.

أما الشركات التي شهدت أسهمها أكبر خسائر بالنسبة المئوية فهي ياماتو هولدينجز الذي تراجع سهمها 3.85 بالمئة وراكوتن جروب 2.44 بالمئة وطوكيو جاز بنسبة 1.43 بالمئة.

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