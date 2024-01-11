في خطوة تاريخية.. أمريكا تمنح الضوء الأخضر لصناديق "بتكوين" المتداولة في البورصة

المصدر: بلومبرغ

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وافقت الهيئات التنظيمية الأمريكية لأول مرة على الصناديق المتداولة في البورصة التي تستثمر بشكل مباشر في "بتكوين"، وهي خطوة تعد حدثاً تاريخياً لقطاع الأصول الرقمية البالغة قيمته 1.7 تريليون دولار تقريباً، والذي سيزيد الوصول إلى أكبر عملة مشفرة في وول ستريت وخارجها، وهي خطوة طال انتظارها ستمنح المستثمرين العاديين إمكانية الوصول إلى العملة المشفرة المثيرة للجدل والمتقلبة.

وصرحت هيئة الأوراق المالية والبورصة الأمريكية، التي يشمل تفويضها المكون من ثلاثة أجزاء حماية المستثمرين، لـ11 صندوقاً ببدء التداول اليوم الخميس.

وتعد الموافقات تعتبر أيضاً بمثابة استسلام نادر من قبل هيئة الأوراق المالية والبورصة بعد معارضة دامت لأكثر من عقد، منذ أن اقترح تايلر وكاميرون وينكليفوس لأول مرة إنشاء صندوق "بتكوين" المتداول في البورصة في 2013.

ويأتي هذا القرار بعد يوم واحد من منشور كاذب على حساب هيئة الأوراق المالية والبورصة على "إكس" والذي ادعى أن الوكالة وافقت على صناديق الاستثمار المتداولة. وقالت الهيئة التنظيمية لاحقاً إن الحساب قد تم اختراقه، مما تسبب في تقلب سعر "بتكوين" على نطاق واسع.

ارتفع سعر "بتكوين" نحو 1% إلى 45,729 دولار بعد صدور الموافقات.

أدى الطلب المفاجئ الذي قدمته شركة "بلاك روك" في يونيو الماضي، والذي أعقبه حكم محكمة الاستئناف الذي وصف رفض طلب مختلف بأنه "تعسفي ومتقلب"، إلى ارتفاع حاد في أسعار العملة المشفرة مع تكهنات بأن المنظمين الأمريكيين سيمنحون موافقتهم أخيراً للأداة.

وزاد سعر "بتكوين" بأكثر من الضعف في العام 2023 ، بعدما هوت بأكثر من 64% في العام 2022.

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