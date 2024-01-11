الأسهم الأمريكية تترقب نتائج البنوك

المصدر: (عواصم - رويترز)

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لم تطرأ تغيرات كبيرة على المؤشرين ستاندرد آند بورز 500 وداو جونز عند الفتح أمس، إذ تجنب المستثمرون في بورصة «وول ستريت» الأمريكية الرهانات الكبيرة قبل تقارير التضخم ونتائج أعمال بنوك كبيرة في وقت لاحق من الأسبوع.

وارتفع مؤشر داو جونز 27.75 نقطة أو 0.07 % إلى 37552.91 نقطة وفتح ستاندرد آند بورز مرتفعاً 3.44 نقاط أو 0.07 % إلى 4759.94 نقطة، وربح مؤشر ناسداك 19.99 نقطة أو 0.13 % إلى 14877.70 نقطة. وأغلقت الأسهم الأوروبية منخفضة، وقادت أسهم شركات التعدين والسفر الخسائر، مع استمرار انحسار التفاؤل بشأن تخفيضات قريبة لأسعار الفائدة. وأغلق مؤشر ستوكس 600 الأوروبي منخفضاً 0.2 %، إذ قاد قطاع السفر والترفيه الخسائر القطاعية بنزوله 1.1 %.

وانخفض مؤشر الموارد الأساسية 1.1 % أيضاً، وذلك في اليوم الثالث على التوالي من الخسائر. وخسرت أسهم الطاقة ذات الثقل 0.9 %، وهي الجلسة الرابعة على التوالي ومما ساعد في الحد من الخسائر، واصل مؤشر الرعاية الصحية مسيرته القوية في الآونة الأخيرة، إذ تقدم 0.3 %.

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