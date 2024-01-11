النفط يرتفع بضغط مخاوف الإمدادات

المصدر: (لندن - رويترز)

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ارتفعت أسعار النفط، أمس، لتواصل مكاسبها لليوم الثاني، إذ طغت المخاوف بشأن تدفق الإمدادات من الشرق الأوسط وإغلاق أحد حقول النفط الليبية الكبرى على زيادة الإنتاج الأمريكي ومخاوف أخرى تتعلق بضعف النمو الاقتصادي.

وبينما تعمل فيه منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) وحلفاؤها على خفض الإنتاج لدعم السوق، قالت إدارة معلومات الطاقة الأمريكية أول من أمس، إن إنتاج الخام الأمريكي سيرتفع لمستوى قياسي في عام 2024. وصعدت العقود الآجلة لخام برنت 38 سنتاً،

أو 0.5 %، إلى 77.97 دولاراً للبرميل خلال التعاملات بعدما انخفضت إلى 77 دولاراً للبرميل في وقت سابق، كما ارتفعت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 32 سنتاً، أو 0.4 %، إلى 72.56 دولاراً للبرميل.

وأثر ضعف التوقعات الاقتصادية بالنسبة لأوروبا على التوقعات بشأن الطلب. وقال نائب رئيس البنك المركزي الأوروبي لويس دي جيندوس أمس، إن الاقتصاد ربما كان في حالة ركود في الربع الأخير ولا تزال التوقعات ضعيفة. وارتفع الخام 2 % تقريباً أول من أمس بعدما خسر أكثر من 3 % يوم الاثنين.

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