شاشات التلفزيون المسطحة تحال للتقاعد قريباً

المصدر: (لاس فيغاس - أ ف ب)

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قد تُحال أجهزة التلفزيون المنزلية ذات الشاشات المسطّحة الكبيرة إلى التقاعد قريباً، إذ باتت شركتا الإلكترونيات الكوريتان الجنوبيتان العملاقتان «سامسونغ» و«إل جي» تراهنان على شاشات شفافة وبسيطة وذكية تطرحانها خلال الأشهر المقبلة.

وسأل مسؤول تنفيذي في «إل جي» خلال عرض صحافي لجهاز «سيغنتشر أوليد تي» Signature OLED T المقرر طرحه في وقت لاحق هذا العام «ماذا لو كانت لديكم شاشة توفر لكم مساحة؟». وقال: مرحباً بكم في عالم يذهب إلى ما هو أبعد من الشاشة المثالية، وذلك عشية إنطلاق معرض الإلكترونيات الاستهلاكية (سي إي اس) في لاس فيغاس.

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